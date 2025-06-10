Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcela Reyes explicó por qué no hubo una despedida entre ella y su exesposo B-King

Marcela Reyes rompió el silencio y confesó la razón por la que no le dio el último adiós a B-King.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Marcela Reyes, B-King
Marcela Reyes explicó por qué no hubo una despedida entre ella y su exesposo B-King | Foto del Canal RCN.

La DJ y empresaria Marcela Reyes ha sido reiteradamente mencionada tras la muerte de su exesposo B-King, quien fue hallado sin vida en México.

Entre Marcela y B-King hubo desacuerdos que se escalaron en las redes sociales. Precisamente, la DJ habló en diversos escenarios, uno de ellos el podcast 'Más allá del silencio'.

¿Por qué Marcela Reyes no se despidió de B-King?

Uno de los temas de los que habló Reyes tuvo que ver con las honras fúnebres de Byron Sánchez, nombre de pila de B-King, así que le preguntaron sobre el hecho de que ella fuese a despedirse de su exesposo.

Marcela Reyes no estuvo en la despedida de B-King, al lugar llegaron cercanos, amigos, familia y demás, pero la DJ no.

Entonces, Marcela reveló que su seguridad y la de su familia era lo esencial, de modo que respondió que no era lo más propicio.

"A mí me encantaría, pero no es lo debido. Ha habido muchos señalamientos, dudas de mí y ya he pasado muchos malos ratos, no me quiero agregar uno más a mi vida. Me quedo con lo lindo que viví con él, eso nadie me lo puede quitar, me quedo con todos los momentos vividos en esta casa. Mi hijo, él y yo", aseguró.

Marcela Reyes
Marcela Reyes es la excompañera sentimental de B-King | Foto del Canal RCN,

Es decir, no se sabe si a la DJ la invitaron o no para despedirse, pero independientemente de eso comentó que era lo mejor debido a los distintos señalamientos que han tenido en su contra tras la muerte de Byron Sánchez.

¿Marcela Reyes está dispuesta a ayudar para saber qué le pasó a B-King?

En la misma vertiente, la artista informó que ella ha orado por el descanso de B-King, e incluso reiteró su apoyo para que se esclarezca qué fue lo que le sucedió al fallecido artista en México.

Ante lo dicho, Marcela prestó su total disposición a las autoridades, ya que confesó que aparte de ser de las más afectadas, quiere que la verdad salga a la luz.

Byron Sánchez
Byron Sánchez apareció sin vida en México | Foto del Canal RCN.

En cuanto a la despedida de B-King, se le realizó un homenaje en Medellín, su mamá Adriana Salazar y su hermana Stefanía Agudelo protagonizaron el doloroso momento.

