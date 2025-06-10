Marcela Reyes lanzó dura respuesta tras las acusaciones por la muerte de B-King

Marcela Reyes, quien ha estado en el centro de la polémica tras el fallecimiento de su exesposo Bayron Sánchez, conocido como B-King, nuevamente rompió el silencio y se defendió ante los duros señalamientos que ha recibido en su contra.

¿Qué dijo Marcela Reyes en medio de los señalamientos tras el fallecimiento de B-King?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida Dj colombiana ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, respondió con contundencia a quienes se han dedicado a lanzar comentarios luego de que se confirmara el fallecimiento del intérprete.

“Si te tiran duro, es porque eres un árbol que da fruto, porque lo vale siempre atrae manos que buscan derribarlo. Preocúpate del día que no te tiren, porque ese será el momento en que tu valor se haya perdido”, fueron las palabras de Reyes por medio de sus historias en su cuenta de Instagram.

¿Cuál fue la respuesta de Marcela Reyes tras ser duramente cuestionada en redes?

Así mismo, la artista quindiana hizo una poderosa reflexión sobre cómo en las distintas situaciones que se presentan en la vida, es necesario continuar y hacer de lado todo aquello que busca hacer daño y perjudicar.

Marcela Reyes rompió el silencio en medio de las críticas que ha recibido. Foto | Canal RCN.

“Y recuerda, a veces es necesario podar ese árbol, cortar lo que no sirve, lo que estorba, lo que impide crecer”, escribió la mujer.

Adicionalmente, la Dj quiso compartir una corta frase en la que habló sobre cómo mantenerse fuerte ha sido parte importante del proceso que se encuentra atravesando, “Ser genial es lógico, pero ser fuerte es esencial”, reiteró.

Marcela Reyes se defendió ante fuertes señalamientos en su contra. Foto | Buen día Colombia.

¿Qué ha dicho Marcela Reyes tras el fallecimiento de B-King?

En medio de una entrevista que Marcela concedió al podcast ‘Más Allá Del Silencio’, respondió a la pregunta puntual sobre qué opina frente a las difamaciones que se han dicho sobre ella y su supuesta relación con este hecho.

Allí, entre lágrimas, la mujer se mostró bastante conmovida y dio a conocer que lo más doloroso de toda esta situación, es que no se le reconozca todo lo que ella hizo por el cantante en su momento, pues según ella, a B-King no lo conocía nadie pues fue ella quien le dio renombre en el medio.