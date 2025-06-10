Bad Bunny rompió el silencio tras las críticas por presentación en el Super Bowl: ¿qué dijo?

Uno de los artistas más reconocidos a nivel internacional es Benito Antonio Martínez Ocasio, o más conocido como Bad Bunny , quien se ha destacado por su amplia trayectoria profesional y destacarse en canciones como: ‘Mónaco’, ‘Kloufrens’, ‘Baile Inolvidable’ y ‘No me quiero casar’.

Además, el cantante se ha convertido en tendencia en los últimos días tras pronunciarse frente a las críticas que ha recibido acerca de su próxima participación en el medio tiempo del Super Bowl.

¿Qué dijo Bad Bunny tras críticas recibidas por su presentación en el Super Bowl?

Recientemente, Bad Bunny acaparó la atención mediática al ser parte del reconocido programa de entretenimiento estadounidense llamado: ‘ Saturday Night Live’ en el que compartió varios puntos de vista, en especial por las críticas recibidas al ser el artista que cantará en el medio tiempo del Super Bowl.

Esto dijo Bad Bunny en reconocido programa internacional. | AFP: Rich Fury

“Especialmente, todos los latinos en el mundo entero y aquí en los Estados Unidos, cantar en el Super Bowl, más que un logro mío, es que nuestra huella y aporte en este país, nadie la podrá sacar, ni borrar”, añadió Bad Bunny.

Desde luego, Bad Bunny compartió su punto de vista al cantar durante el Super Bowl, durante el mes de febrero del 2026. Además, compartió su perspectiva, revelando que a pesar de ser un artista latino, está sumamente orgulloso en poder representar su continente:

“Estoy muy emocionado de hacer el Super Bowl. Sé que la gente en todo el mundo que ama mi música también está feliz”, agregó el cantante.

¿Qué papel interpretó Bad Bunny sobre la reconocida producción ‘El Chavo del 8’?

Es clave mencionar que Bad Bunny inauguró la 51° temporada del show de ‘Saturday Night Live’ en el que tuvo la oportunidad de realizar un sketch de la icónica producción de ‘El Chavo del 8’.

Además, en el video se evidencia que el cantante le hizo un homenaje a los personajes de Chespirito, donde interpretó a ‘Quico’ , el cual se ha convertido en uno de los más distinguidos a nivel internacional.

