¡Sorpresa total! Karina García revela detalles de su nuevo trabajo: ¿TV, redes o reality?

La influenciadora Karina García estuvo como invitada en el matutino de Buen día, Colombia, del Canal RCN. Allí se refirió a temas labores y personales, de modo que sorprendió al dar un adelanto del proyecto de trabajo que se le avecina.

¿Cuándo será el nuevo trabajo que tendrá Karina García?

Karina García ha venido sonando para estar en diferentes proyectos. Aunque indicó que no puede dar muchos detalles, compartió una primera información al respecto.

Enseguida, alborotó a las redes sociales debido a que indicó que en noviembre sus seguidores y público en general conocerán el nuevo trabajo que tendrá. De hecho, reveló que ya firmó el contrato.

"Se viene algo grande para noviembre, si Dios quiere, así que súper pendientes a las redes de Karina García", dijo la modelo paisa.

Karina García ya firmó contrato | Foto del Canal RCN.

¿En qué trabajará Karina García?

En el matutino, los presentadores le pidieron a Karina García que diera más adelantos sobre su proyecto. Aunque contestó que no puede, por temas contractuales, recalcó que ya es un hecho y que es algo para las redes sociales.

Varios de los conductores de Buen día, Colombia, indicaron que creen saber en qué se desempeñará la exparticipante de La casa de los famosos Colombia. Todos se rieron.

"No se puede decir, pero es algo súper chévere. Los temas contractuales son complicados", agregó Karina García.

¿Qué especulaciones hay sobre el nuevo trabajo que tendrá Karina García?

Aunque no se sabe del todo cuál será el nuevo trabajo de Karina García, son varios los rumores que rondan al respecto. Para algunos, la creadora de contenido será presentadora, ya que tiempo atrás apareció en la pantalla nacional.

Karina García pronto revelará su nuevo trabajo | Foto del Canal RCN.

Por otro lado, se ha esparcido la posibilidad de que trabaje en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia o vaya a un reality de talla internacional, tal como lo va a hacer Yina Calderón.

Por ahora, se aproxima el enfrentamiento de Karina contra la influencer mexicana Karely Ruíz. El próximo 18 de octubre, demostrará el resultado de sus entrenamientos de boxeo en el evento que se llama Stream Fighters, organizado por el amigo de la modelo antioqueña, el streamer WestCol.