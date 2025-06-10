Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón preocupa al tener crisis emocional por una pérdida: "Necesita ayuda y urgente"

Yina Calderón se mostró sufriendo frente a la pantalla de su teléfono celular, pero tuvo un repentino cambio que alarmó.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
Yina Calderón preocupa al tener crisis emocional por una pérdida | Foto del Canal RCN.

La empresaria de fajas Yina Calderón preocupó recientemente por el estado en el que apareció en redes sociales. Afectada, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia habló de la que sería la pérdida de un conocido.

¿Por qué Yina Calderón apareció llorando en video?

Llorando, Yina Calderón expresó que un amigo habría partido de este mundo. Las manifestaciones de la influencer se dieron luego de que estuvo en el concierto del cantante popular Luis Alfonso.

Entonces, es notorio observar el sufrimiento de la emprendedora. Dijo que el "amor de su vida" se fue, a la vez que recalcó que "se m4tó".

Yina Calderón
Yina Calderón habría tenido una pérdida | Foto de Buen día, Colombia.

"Yo estaba en el concierto de Luis Alfonso... Siempre yo fui como, yo no quería causarle daño... Se m4tó, se c0lgó", expresó Yina Calderón, consumida en llanto.

¿Por qué Yina Calderón preocupó a sus seguidores?

La polémica influenciadora tuvo un repentino cambio de actitud debido a que de un momento para el otro se calmó, de modo que fue tela de juicio para los usuarios.

Debido al mencionado cambio, los internautas manifestaron sentirse preocupados por la salud de Yina en el sentido de que no es común mostrarse afectado y luego en aparente calma tras un trágico suceso.

"La familia de Yina Calderón de verdad necesita entender que esta mujer necesita ayuda urgente o al menos que le suspendan el celular", fue la opinión de un usuario digital.

 

Aunque no se conoce el verdadero estado en el que se encontraba la influenciadora para grabarse de dicha manera al frente de su teléfono celular, es algo que normalmente realiza y causa controversia en las plataformas de interacción social.

Como ser había dicho, Yina Calderón estuvo en el concierto de Luis Alfonso en El Campín. En el escenario deportivo la influenciadora dio para hablar debido a que fue captada pasada de copas.

Yina Calderón
Yina Calderón estuvo en el concierto de Luis Alfonso | Foto del Canal RCN.

Hasta el momento, no hay más declaraciones sobre lo que le ocurrió a Yina, más específicamente a la persona que según ella partió de este plano terrenal y ella apreciaba mucho.

