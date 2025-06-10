Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ella es la hermosa colombiana que es el amor platónico de WestCol

Recientemente, WestCol sorprendió al confesar que una presentadora colombiana es uno de sus grandes amores platónicos.

WestCol reveló cuál famosa colombiana es su amor platónico. Foto | topicha.

Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocida en el panorama digital como WestCol, sorprendió en las últimas horas al hacer inesperada confesión sobre quién es su verdadero platónico.

¿Cuál es el amor platónico de WestCol? El streamer sorprendió con su respuesta

En medio de una transmisión en vivo junto a Karina García, el reconocido streamer fue interrogado sobre la mujer que considera su amor platónico, sin embargo, no solo reveló que existe que es una sola celebridad, sino dos.

En primer lugar, el streamer colombiano dio a conocer el nombre de Emma Watson como una de las famosas a nivel internacional que considera de las mujeres más bellas. Sin embargo, más tarde García lo interrogó para conocer si existe una latina que también se robe sus suspiros.

¿Quién es el amor platónico de WestCol?

Respecto a la pregunta, el creador digital aseguró que la colombiana Jessica Cediel es una de las mujeres más bellas del país.

Frente a su confesión, Karina comentó que también coincide en que la presentadora es muy bella, además de traer a la conversación el hecho de que desde hace un tiempo viene enfocada en su espiritualidad y cercanía con Dios.

Jessica Cediel asiste a la alfombra roja del Upfront 2016 de Univision en el Gotham Hall.
En medio de la charla, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, hizo mención sobre el hecho de que Cediel esté en celibato, lo cual la ha llevado a no tener relaciones s3xuales.

Frente al tema, el también youtuber aseguró tener conocimiento de esta situación, pero no hizo mayor énfasis en este aspecto, en lo que sí insistió es que es una de las celebridades más atractivas del medio.

Jessica Cediel asiste a la Persona del Año 2015 de los Latin GRAMMY en honor a Roberto Carlos en el Mandalay Bay Events Center.
¿Por qué aseguran en redes que WestCol le estaría coqueteando a Karina García?

Cabe señalar que, en los últimos días, WestCol y la antioqueña dieron de qué hablar en redes sociales, luego de que el joven decidiera sorprender a la influenciadora con un exclusivo gesto para celebrar los 5 millones de seguidores que alcanzó la empresaria.

No obstante, el gesto del creador digital fue interpretado por muchos como una clara intención de “coquetearle”. Pese a los comentarios, ambos han dejado ver en plataformas que su relación es únicamente de amistad, pues no existe la posibilidad de que esto suceda.

