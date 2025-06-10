Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mánager de B-King responde a críticas tras el funeral y aclara que si sigue en México

Tras el funeral de B-King, su mánager rompe el silencio en redes sociales y responde a quienes lo juzgan y lo acusan.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Mánager de B-King se defiende de las críticas.
Camilo Gallego, Mánager de B-King, se defiende de las críticas en redes sociales. (Foto Canal RCN)

El pasado 2 de octubre, familiares, amigos y seguidores se reunieron en el cementerio Campos de Paz, en Medellín, para despedir al artista colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King.

Artículos relacionados

El funeral estuvo marcado por muestras de cariño, homenajes musicales y el dolor de quienes lo acompañaron en vida y en su carrera artística.

¿Qué dijo el mánager de B-King tras las críticas en redes sociales?

Sin embargo, mientras el duelo continúa, las redes sociales se han convertido en un escenario de controversia.

Recientemente, el mánager de B-King, Camilo Gallego, publicó unas historias en su Instagram respondiendo a quienes lo han criticado y cuestionado su comportamiento tras la muerte del artista.

Artículos relacionados

En una de las historias, el mánager se dirigió directamente a los que le "tiran hate” sin conocer los detalles.

“Para todas esas personas que me desean el mal o me juzgan sin conocerme, solo puedo desearles cosas buenas en sus vidas. Ojalá nunca tengan que pasar por una situación como la mía, porque no ha sido fácil.

Solo Dios conoce mi corazón, y estoy completamente seguro de que ninguno de nosotros tiene derecho a juzgar a nadie, solo él con su infinita misericordia. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?”, escribió Camilo Gallego, mánager de B-King.


Además, Camilo Gallego respondió a una internauta que lo acusaba de no estar en Medellín, y de tener algo que ver con lo sucedido en México.

“Que mal informada estás amiga, no me viste en Campos de Paz el jueves, la ignorancia si hace decir unas cosas, pero solo me queda decirte bendiciones por millones”.

La reacción del mánager ha generado opiniones divididas entre los seguidores del artista. Algunos lo apoyan y reconocen el duelo, mientras otros cuestionan su rol en los eventos que llevaron al fallecimiento de B-King.

Artículos relacionados

Mánager de B-King le responde a seguidora que lo juzga en redes.
Mánager de B-King se defiende de las fuertes críticas tras las honras fúnebres del artista. (Foto Canal RCN)

¿Cómo avanzan las investigaciones sobre la muerte de B-King?

La partida de B-King ha dejado un vacío en la escena urbana colombiana, y quienes lo rodeaban siguen enfrentando no solo el dolor, sino también el escrutinio público. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su deceso.

Los familiares y seguidores de B-king esperan respuestas claras que les permita cerrar este capítulo con justicia y transparencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García sobre sus papás Karina García

Karina García se confesó sobre su verdadera relación con sus papás

La influenciadora Karina García habló sobre la compleja relación que tuvo con sus padres.

Valentina Taguado hizo confesión sobre Jorge Herrera Valentina Taguado

Valentina Taguado le hizo confesión a Jorge Herrera tras su salida de MasterChef

Valentina Taguado sorprendió a Jorge Herrera al hacerle revelación tras su eliminación de MasterChef Celebrity.

Marcela Reyes durante entrevista en el Canal RCN - B-King durante entrevista en Buen día Colombia. Marcela Reyes

Marcela Reyes lanzó dura respuesta tras las acusaciones por la muerte de B-King

A través de su cuenta de Instagram, Marcela Reyes le respondió ante los fuertes comentarios que ha recibido en las últimas semanas.

Lo más superlike

Bad Bunny hizo sorprendente confesión tras críticas por presentación en el Super Bowl. Bad Bunny

Bad Bunny rompió el silencio tras las críticas por presentación en el Super Bowl: ¿qué dijo?

Bad Bunny se pronunció tras críticas recibidas tras presentación en el Super Bowl y personificó a personaje del ‘Chavo’.

IA Tecnología

Estas son las 20 profesiones en riesgo de reemplazo por la IA, según estudio de ChatGPT

Pautips no puede ser mamá Pautips

Pautips habló sobre no poder tener hijos: ¿qué enfermedades le provocaron infertilidad?

Manelyk González dejó claro que nunca saldría con un hombre pobre Talento internacional

Manelyk González reveló que nunca saldría con un hombre pobre: “el que paga es el hombre”

MasterChef Celebrity: el error de Michelle Rouillard que generó reacciones en la cocina MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity: Michelle siguió consejo de Claudia y generó polémica: “Le echó la culpa”