Mánager de B-King responde a críticas tras el funeral y aclara que si sigue en México

El pasado 2 de octubre, familiares, amigos y seguidores se reunieron en el cementerio Campos de Paz, en Medellín, para despedir al artista colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King.

Artículos relacionados Talento internacional Fallece reconocida cantante tras caer de un sexto piso: esto se sabe

El funeral estuvo marcado por muestras de cariño, homenajes musicales y el dolor de quienes lo acompañaron en vida y en su carrera artística.

¿Qué dijo el mánager de B-King tras las críticas en redes sociales?

Sin embargo, mientras el duelo continúa, las redes sociales se han convertido en un escenario de controversia.

Recientemente, el mánager de B-King, Camilo Gallego, publicó unas historias en su Instagram respondiendo a quienes lo han criticado y cuestionado su comportamiento tras la muerte del artista.

Artículos relacionados Marcela Reyes Marcela Reyes recibió un mensaje desde el celular de B-King tras su muerte

En una de las historias, el mánager se dirigió directamente a los que le "tiran hate” sin conocer los detalles.

“Para todas esas personas que me desean el mal o me juzgan sin conocerme, solo puedo desearles cosas buenas en sus vidas. Ojalá nunca tengan que pasar por una situación como la mía, porque no ha sido fácil. Solo Dios conoce mi corazón, y estoy completamente seguro de que ninguno de nosotros tiene derecho a juzgar a nadie, solo él con su infinita misericordia. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?”, escribió Camilo Gallego, mánager de B-King.



Además, Camilo Gallego respondió a una internauta que lo acusaba de no estar en Medellín, y de tener algo que ver con lo sucedido en México.

“Que mal informada estás amiga, no me viste en Campos de Paz el jueves, la ignorancia si hace decir unas cosas, pero solo me queda decirte bendiciones por millones”.

La reacción del mánager ha generado opiniones divididas entre los seguidores del artista. Algunos lo apoyan y reconocen el duelo, mientras otros cuestionan su rol en los eventos que llevaron al fallecimiento de B-King.

Artículos relacionados Marlon Solórzano Yana Karpova confiesa que NO es novia de Marlon Solórzano y volvió a hablar sobre Cris Valencia

Mánager de B-King se defiende de las fuertes críticas tras las honras fúnebres del artista. (Foto Canal RCN)

¿Cómo avanzan las investigaciones sobre la muerte de B-King?

La partida de B-King ha dejado un vacío en la escena urbana colombiana, y quienes lo rodeaban siguen enfrentando no solo el dolor, sino también el escrutinio público. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su deceso.

Los familiares y seguidores de B-king esperan respuestas claras que les permita cerrar este capítulo con justicia y transparencia.