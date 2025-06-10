Demandan a Anuel AA por un hecho ocurrido en un parque de diversiones: ¿qué sucedió?

El cantante puertorriqueño Anuel AA vuelve a estar en el centro de la atención mediática, esta vez por motivos legales. El artista enfrenta una demanda en Estados Unidos tras ser señalado de participar en una agresión física en un parque de diversiones de Florida, un episodio que, si la justicia confirma su responsabilidad, podría generar una millonaria indemnización.

¿Qué dice la demanda contra Anuel AA en Florida?

Según informó el medio El Nuevo Día, la demanda fue interpuesta por el abogado Michael Singh en nombre de Fernando Dávila, quien afirma que fue atacado por Anuel AA y otras cinco personas mientras disfrutaba un día en el parque acuático Volcano Bay, del complejo Universal Orlando Resort.

El documento judicial detalla que Dávila habría sido impactado en la cabeza y el cuerpo, lo que le causó lesiones físicas y afectaciones emocionales. A raíz del hecho, el denunciante asegura haber sufrido episodios de ansiedad y dificultades para retomar su rutina laboral.

Anuel AA es demandado en parque de diversiones de Florida / (Foto de Freepik)

En la demanda también se solicita una compensación de 50.000 dólares por los daños, y se incluyen como señalados tanto al parque Universal Orlando Resort como a los presuntos acompañantes del artista, cuyos nombres no fueron revelados por razones legales.

¿Quiénes están involucrados y qué sigue en el caso de Anuel AA?

Según el mismo medio, entre los demandantes figuran Dávila, su madre Theresa Castillo y un menor de edad, quienes reclaman justicia por los hechos ocurridos. El caso será evaluado por un tribunal del estado de Florida, que determinará si existen pruebas suficientes para continuar con el proceso.

El caso de Anuel AA será evaluado por un tribunal del estado de Florida / (Foto de AFP)

Hasta el momento, Anuel AA no ha emitido un comunicado oficial sobre esta acusación. Sin embargo, su nombre vuelve a ocupar titulares en medio de semanas marcadas por otras controversias, como las demandas que obtuvo al incumplir términos de contratos y las tensiones generadas con otros artistas del medio.

El desarrollo de esta demanda podría representar uno de los procesos legales más relevantes en la carrera reciente del artista, quien ya ha enfrentado múltiples titulares por asuntos personales y de salud.

¿Cuáles son los proyectos actuales de Anuel AA?

Pese al proceso judicial que enfrenta, el cantante continúa concentrado en su carrera musical y en la expansión de su marca personal. Su principal apuesta es el álbum “Real Hasta la Muerte 2”, programado para estrenarse en lo que resta del 2025. De este disco ya se han lanzado sencillos junto a Blessd y SOG.



Además, el cantante ha anunciado su gira “Real Hasta la Muerte 2 Tour”, con la que recorrerá distintos países de América y Europa. Su último álbum de estudio, “LLNM2 (Las Leyendas Nunca Mueren 2)”, lanzado en 2022, marcó el inicio de una nueva etapa artística que, destacó, busca consolidar con sus próximos lanzamientos.

Con estos proyectos, el artista puertorriqueño intenta mantener su enfoque creativo y profesional, mientras la justicia estadounidense define los pasos a seguir en el proceso legal que hoy lo tiene nuevamente en el centro de la atención mediática.