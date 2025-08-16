Shakira y Gerard Piqué venden su mansión en Barcelona: este sería su exorbitante valor

Shakira y Gerard Piqué anunciaron que venderán sus propiedades en más de 3 millones de euros.

¿En dónde queda ubicada la propiedad que venderán Gerard Piqué y Shakira?

Tras tres años de su separación, la expareja decidió cerrar ese capítulo en su vida con la venta de su lujosa propiedad en Esplugues de Llobregat (Barcelona).

El conjunto estaba compuesto por tres casas interconectadas donde vivían sus hijos Milan y Sasha. Además de los padres de Shakira y el personal de servicio. El proyecto inicio en el 2012 y fue diseñado por la arquitecta Mireia Admetller.

Anteriormente, tenían planes de remodelación que quedaron en pausa tras anunciar su ruptura pero decidieron vender una de sus residencias como inmueble independiente.

¿Cuánto valen las otras propiedades de Shakira y Piqué?

Se estima que la residencia en Barcelona se encuentra estimado por más de 3 millones de euros. Sin embargo, las otras dos casas que poseen podrían costear más de 10,00 millones de euros.

Las viviendas cuentan con:

Seis dormitorios y cinco baños

Piscina interior y exterior

Más de 700m2 construidos

Gym, estudio de grabación y sala de juegos

Amplias terrazas

¿Cuál es la discusión entre Shakira y Piqué?

Por ahora, la barranquillera continúa con su exitosa gira mundial Las mujeres ya no lloran, que ha conquistado a gran parte de los países donde se ha presentado.

Por su parte, Gerard Piqué sigue su relación con Clara Chía.

En cuanto a la mansión que compartían, aún no han logrado venderla. Según medios como ABC, la transacción no ha sido sencilla ya que Shakira se ha mantenido firme en pedir 12 millones de euros, mientras que Piqué presionaba para concretar la venta cuanto antes y mudarse con Clara, incluso aceptando ofertas reducidas entre 6 y 10 millones.