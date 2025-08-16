Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Shakira y Gerard Piqué venden su mansión en Barcelona: este sería su exorbitante valor

Shakira y Gerard Piqué finalmente decidieron poner en venta su lujosa casa en Barcelona, aunque el proceso no ha sido fácil.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Shakira, Gerard Piqué
La lujosa casa en venta de Shakira y Gerard Piqué | Foto AFP/ Bryan R. Smith

Shakira y Gerard Piqué anunciaron que venderán sus propiedades en más de 3 millones de euros.

Artículos relacionados

¿En dónde queda ubicada la propiedad que venderán Gerard Piqué y Shakira?

Tras tres años de su separación, la expareja decidió cerrar ese capítulo en su vida con la venta de su lujosa propiedad en Esplugues de Llobregat (Barcelona).

El conjunto estaba compuesto por tres casas interconectadas donde vivían sus hijos Milan y Sasha. Además de los padres de Shakira y el personal de servicio. El proyecto inicio en el 2012 y fue diseñado por la arquitecta Mireia Admetller.

Anteriormente, tenían planes de remodelación que quedaron en pausa tras anunciar su ruptura pero decidieron vender una de sus residencias como inmueble independiente.

Artículos relacionados

¿Cuánto valen las otras propiedades de Shakira y Piqué?

Se estima que la residencia en Barcelona se encuentra estimado por más de 3 millones de euros. Sin embargo, las otras dos casas que poseen podrían costear más de 10,00 millones de euros.

Las viviendas cuentan con:

  • Seis dormitorios y cinco baños
  • Piscina interior y exterior
  • Más de 700m2 construidos
  • Gym, estudio de grabación y sala de juegos
  • Amplias terrazas

Artículos relacionados

¿Cuál es la discusión entre Shakira y Piqué?

Por ahora, la barranquillera continúa con su exitosa gira mundial Las mujeres ya no lloran, que ha conquistado a gran parte de los países donde se ha presentado.

Por su parte, Gerard Piqué sigue su relación con Clara Chía.

En cuanto a la mansión que compartían, aún no han logrado venderla. Según medios como ABC, la transacción no ha sido sencilla ya que Shakira se ha mantenido firme en pedir 12 millones de euros, mientras que Piqué presionaba para concretar la venta cuanto antes y mudarse con Clara, incluso aceptando ofertas reducidas entre 6 y 10 millones.

Shakira
Este sería el precio de la lujosa propiedad de Shakira y Gerard Piqué | Foto AFP/ Stringer
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

¿Por qué Megadeth decidió retirarse de la música tras 40 años de historia? Talento internacional

Megadeth anunció su retiro absoluto de la música y los escenarios: habrá gira final

Megadeth anunció su retiro definitivo de la música y los escenarios, aunque antes realizará una gira final de despedida para sus fans

¿Taylor Swift al Super Bowl 2026? Esto es lo que se sabe del show de medio tiempo Taylor Swift

¿Taylor Swift estará encargada del show del medio tiempo del Super Bowl 2026?

Fans de Taylor Swift creen que la artista podría estar encargada del show del medio tiempo del Super Bowl 2026 por esta razón.

Greeicy Rendón en cárceles de mujeres Greeicy

Greeicy visitó a mujeres en la cárcel, les dio un concierto y dedicó un emotivo discurso

La cantante Greeicy Rendón visitó una cárcel de mujeres en Medellín con la fundación de Karol G.

Lo más superlike

Tini y Ángela Aguilar Tini Stoessel

Tini niega posibles colaboraciones musicales con Ángela Aguilar

Tini sorprendió en una rueda de prensa al descartar una colaboración con Ángela Aguilar, generando un debate en redes sociales.

Sean Kingston fue condenado Talento internacional

Sean Kingston fue condenado a prisión: ¿cuántos años y por qué será encarcelado?

Pichingo en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo se quitó el delantal negro en MasterChef Celebrity

En Malasia, un elefante pigmeo logró escapar del ataque de un cocodrilo gigante. ¡Un enfrentamiento inesperado! Curiosidades

¡Inesperado! Así fue el enfrentamiento entre un elefante y un cocodrilo en Malasia

Marcela Reyes Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO