Esta sería la millonaria suma que Christian Nodal paga para la manutención de su hija Inti

Esta semana, Cazzu volvió a acaparar la atención de los medios de entretenimiento durante su visita a México para promocionar su libro.

Artículos relacionados Talento nacional Pareja de la periodista Alejandra Gómez se pronunció tras su fallecimiento: “El amor nos separó”

En un encuentro con la prensa, la trapera fue consultada sobre su relación pasada con el cantante mexicano Christian Nodal y los acuerdos que mantienen por su hija, Inti.

¿Cuál es el acuerdo económico entre Cazzu y Christian Nodal?

La cantante argentina confirmó que existe un acuerdo para cubrir los gastos de su hija, aunque señaló que no lo considera suficiente ni equitativo.

Según Cazzu, los costos de manutención de la menor son altos y, a pesar de que la cifra pactada no alcanza a cubrirlos del todo, reconoce que tiene recursos propios para garantizar el bienestar de Inti.

Cazzu afirma que los gastos de Inti son altos. (Foto Frazer Harrison / AFP)

Sobre la posibilidad de tomar acciones legales para modificar la pensión, Cazzu explicó que, por el momento, no ve necesario iniciar un conflicto judicial:

“Puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear y con un sistema de leyes familiar tan patriarcal no creo tener la energía para elegir ese camino, mientras pueda sostener a mi hija seguiré así”, afirmó la artista.

¿Cuánto dinero recibiría Inti de parte de Nodal?

Artículos relacionados Karina García Karina García reapareció en medio de rumores de ruptura con Altafulla con noticia

Tras viralizarse las declaraciones de Cazzu, algunos medios empezaron a especular sobre la cifra que el cantante aporta mensualmente para la manutención de su hija.

Programas como De Primera Mano reportaron que la trapera había solicitado inicialmente 135 mil dólares al mes, equivalentes a aproximadamente 675 millones de pesos colombianos.

El intérprete de éxitos como Adiós amor y Dime cómo quieres calificó esa cantidad como “excesiva”, y tras negociaciones legales, se habría establecido un acuerdo cercano a los 7 mil dólares al mes, es decir, alrededor de 35 millones de pesos colombianos.

¿Qué se sabe oficialmente sobre la pensión?

Ni Cazzu ni Nodal han confirmado públicamente los detalles del acuerdo económico, pero la cantante aseguró que la cifra actual no es “justa” teniendo en cuenta los gastos reales de Inti.

Aún así, subrayó que, a diferencia de muchas madres solteras, cuenta con los recursos necesarios para mantener a su hija y garantizar su bienestar.

¿Por qué terminaron Cazzu y Christian Nodal?

Christian Nodal explicó que la relación llegó a su fin porque perdió la chispa romántica con Cazzu.

Nodal asegura la relación llegó a su fin por la falta de chispa. (Foto Mireya Acierto / AFP)

Según el cantante, cuando la relación terminó, ambos seguían intentando resolver diferencias por el bienestar de su hija, pero ya no existía amor entre ellos.

Artículos relacionados Tini Stoessel Tini niega posibles colaboraciones musicales con Ángela Aguilar

Nodal recordó que hubo varias separaciones previas antes de la definitiva, y que la relación había pasado de ser romántica a una convivencia más cercana a la de “roomies” o amigos.