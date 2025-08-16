Video viral: Maluma sorprende como DJ junto a Pipe Bueno en México

A través de redes sociales, se ha viralizado un video de Maluma y Pipe Bueno en una discoteca.

Artículos relacionados Talento nacional Pareja de la periodista Alejandra Gómez se pronunció tras su fallecimiento: “El amor nos separó”

¿Cuál es el video de Maluma y Pipe Bueno en la discoteca?

Recientemente, el cantante Pipe Bueno sorprendió a su público al invitar a Maluma como artista especial durante uno de sus conciertos en México.

Ambos compartieron escenario interpretando varias canciones y protagonizando momentos que emocionaron a los asistentes.

Ahora, un nuevo video que circula en redes sociales volvió a llamar la atención de sus seguidores. En las imágenes, grabadas en una discoteca de Monterrey, se ve a Pipe Bueno y Maluma disfrutando de la noche, mientras el intérprete de Hawái sorprende al público tomando el control como DJ y animando a todos los presentes.

Artículos relacionados Karina García Karina García reapareció en medio de rumores de ruptura con Altafulla con noticia

¿Cuál fue la reacción de los internautas tras ver a Maluma y Pipe Bueno en la discoteca de Monterrey?

Claramente, las reacciones de muchos seguidores y fanáticos no se hicieron esperar. En los comentarios, varias fans comentaron como: "definición de hombre perfecto"; "Las caras de Pipe Bueno"; "Épico"; fueron algunos comentarios a través de redes sociales.

Por el momento, las redes sociales no han dejado de elogiar a Maluma, no solo por sus distintas canciones, sino también por su manera de conectar con el público y con todos sus fanáticos.

Artículos relacionados Shakira Shakira y Gerard Piqué venden su mansión en Barcelona: este sería su exorbitante valor

¿Cuál es la relación entre Maluma y Pibe Bueno?

La cercanía entre los artistas también ha quedado en evidencia fuera del escenario, pues Maluma y su pareja, Susana Gómez, han visitado la casa de Pipe Bueno en varias ocasiones.

Asimismo, ambos han compartido escenario en grandes shows, dejando huella con su talento y complicidad.

Más allá de su amor por la música, también disfrutan de espacios personales, compartiendo momentos especiales junto a sus familias.