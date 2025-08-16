Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Greeicy depila a Mike Bahía en divertido video; su hijo Kai reaccionó con sorpresa

Un video de Greeicy depilando a Mike Bahía se volvió viral, tras la emotia visita de la cantante a la cárcel El Pedregal.

Greeicy Rendón sorprende al depilar a Mike Bahía
Un video de Greeicy depilando a Mike Bahía se volvió viral. (Fotos de AFP)

Greeicy Rendón y Mike Bahía se han convertido en una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento colombiano. Los artistas llevan más de una década juntos, tienen un hijo de tres años y viven actualmente fuera del país, en Miami.

¿Por qué Greeicy le depiló las axilas a Mike?

Los artistas comparten constantemente momentos familiares en redes sociales con los que divierten a sus fans. Este sábado 16 de agosto, Mike sorprendió al publicar un clip en el que Greeicy le depilaba una de sus axilas.

Greeicy vista el Empire State en Nueva York
Greeicy entre Los 50 más bellos 2025: los dueños del flow de la revista People en Español. (Foto de AFP)

Aunque el video no tenía audio original ni mostraba el rostro del cantante, él dejó claro en la descripción que dolió: “esta depilación recomiendo perdérsela”.

Lo más comentado, sin embargo, fue la reacción de Kai. El pequeño quedó con la boca abierta al ver a su madre jalar la banda depilatoria, probablemente impactado por el gesto de su padre.

Entre bromas, Greeicy insinuó en los comentarios que Mike ya estaba necesitando otra depilación: “¡Ya está pa retoque mijo!” Además, con la canción de fondo del clip que decía “y creo que tu cuerpo no es pa’ nadie más”, la cantante añadió en la caja de comentarios: “y creo que esos pelos no son pa’ nadie más”.

Los seguidores no tardaron en especular que, junto con otras publicaciones recientes de Mike, este contenido podría anticipar el lanzamiento de nuevas canciones llenas de amor y complicidad. Famosos como Paola Jara, Tostao y Juan Duque también reaccionaron con divertidos y cariñosos mensajes.

¿Por qué Greeicy Rendón estuvo en la cárcel?

La artista caleña también fue noticia por una visita al complejo carcelario El Pedregal, en Medellín, junto a la fundación Concora. Allí compartió con mujeres privadas de la libertad, llevándoles un mensaje de esperanza y superación.

Greeicy Rendón en cárceles de mujeres
Greeicy Rendón hace concierto en una cárcel de mujeres/AFP: Noam Galai

“…cada vez que la vida nos pone en una situación que nos pone en apuros, es una oportunidad para demostrarnos a nosotros mismos que somos más capaces de lo que creemos”, expresó la cantante.

En medio de aplausos, Greeicy cantó y bailó con las mujeres recluidas en este lugar, quienes seguramente la ven como un ejemplo a seguir. Su presencia no solo llevó música, sino también motivación y sonrisas.

