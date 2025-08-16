Epa Colombia podría ser trasladada a otra cárcel de Bogotá, ¿por qué?

Epa Colombia podría ser trasladada de la cárcel EL Buen Pastor a otra prisión de Bogotá.

¿A cuál cárcel sería trasladada Epa Colombia?

Daneidy Barrera Rojas sí podría ser reubicada de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá a la Estación de Carabineros de la Policía de Bogotá, ya que al parecen cuenta con mejores condiciones, esto según informado por un medio de Colombia.

De acuerdo con la información revelada por el medio, si no se presenta ningún hecho, Epa Colombia sería trasladada a un centro penitenciario donde coincidiría con reconocidas figuras, entre ellas Sandra Ortiz, exconsejera presidencial vinculada al caso de corrupción de la UNGRD, y Margareth Chacón Zúñiga, sentenciada por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

Este traslado marcaría un punto clave dentro de las gestiones jurídicas adelantadas a su favor.

¿Cuáles son las actividades que ha realizado Epa Colombia en la cárcel El Buen Pastor?

Se puede decir que desde hace siete meses, la creadora de contenido ha estado participando en diferentes actividades dentro de la cárcel El Buen Pastor para poder disminuir el tiempo de su condena.

Una reciente determinación del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas en Bogotá abrió la posibilidad de su traslado, aunque dejó claro que no se contemplan beneficios como libertad condicional o detención domiciliaria.

¿Cuánto tiempo Epa Colombia estará en la cárcel?

Daneidy Barrera Roja deberá cumplir una condena de 5 años y 2 meses de prisión y tiene que pagar una multa a 492,24 salarios mínimos legales mensuales.

Hay que resaltar que la creadora de contenido ya había pagado 50 millones de pesos y 7 millones a los Recaudos de Bogotá.

También, se conoce que estará en negociaciones con el sistema de TransMilenio para seguir reparando los daños ocasionados.