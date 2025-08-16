Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luis Díaz anota en su debut con Bayern Múnich y dedica su gol a Diogo Jota tras su muerte

Con un cabezazo, Luis Díaz marcó en su estreno con Bayern Múnich y emocionó al recordar a Diogo Jota.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Primer gol de Luis Díaz con Bayern Múnich
Luis Díaz marca con Bayern Múnich y recuerda a Diogo Jota. (Fotos de AFP)

Luis Díaz tuvo un estreno muy aplaudido con el Bayern Múnich. El futbolista colombiano de 28 años anotó su primer gol en la final de la Supercopa de Alemania frente al Stuttgart y contribuyó a que su nuevo equipo levantara el título. Su tanto estuvo cargado de emotividad, pues se lo dedicó a su amigo y excompañero Diogo Jota, fallecido en julio en un accidente automovilístico.

¿Cómo fue el debut de Luis Díaz con el Bayern y qué significó su gol?

Este sábado 16 de agosto, en su primer partido oficial con el Bayern, Díaz fue titular en la final de la Supercopa de Alemania. El encuentro contra el VfB Stuttgart fue disputado, pero en el segundo tiempo el colombiano marcó de cabeza el gol que aseguró la victoria 2-1 para el conjunto bávaro.

Luis Díaz marca en su estreno con Bayern
En su primer partido con Bayern, Luis Díaz marcó gol. (Foto de AFP)

La celebración fue mucho más que un festejo deportivo. Tras anotar, Díaz imitó el característico gesto de videojuego que solía hacer Jota, en un homenaje que conmovió a sus compañeros y a la afición. El gesto recordó no solo al delantero portugués, sino también a su hermano André, quienes perdieron la vida semanas atrás en España.

“Soñarlo era imposible… muy feliz por poder anotar mi primer gol con el Fútbol Club Bayern, ayudar para conseguir un título”, declaró el guajiro al finalizar el partido.

La dedicatoria se volvió viral en redes sociales y fue titular en medios deportivos de todo el mundo. Los fanáticos destacaron la emotividad del gesto y lo reconocieron como un símbolo de memoria y respeto hacia Jota.

¿Qué ha dicho Díaz sobre su llegada al Bayern?

El debut oficial de Luis Díaz llegó apenas unos días después de ser presentado como nuevo jugador del Bayern. Procedente del Liverpool, el colombiano fue fichado por una cifra cercana a los 75 millones de euros, lo que lo convierte en uno de los traspasos más costosos en la historia del club alemán.

Previo al inicio de la temporada, Díaz había manifestado su entusiasmo por esta nueva etapa en Múnich:

“Me siento muy bien y estoy feliz en mis primeros días aquí… quiero ganar todos los títulos posibles con este club".

Con su primer gol y su primera copa en Alemania, Luis Díaz no solo conquistó a la hinchada bávara, sino que también demostró que está listo para escribir un nuevo capítulo en su carrera futbolística.

Esto cuesta la camiseta de Luis Díaz en el Bayern de Múnich
La camiseta de Luis Díaz en el Bayern Múnich ya se consigue en Colombia. (AFP: Alexandra BEIER)
