Emiro Navarro causa sensación tras casi caer de un yate en San Andrés | VIDEO

Emiro Navarro volvió a sorprender a sus seguidores, esta vez por un incidente en San Andrés donde casi cae al mar.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Emiro Navarro
Emiro Navarro sorprende a sus fans tras casi caer de un yate | Foto Canal RCN

Emiro Navarro desató risas y varios comentarios en redes sociales tras su peculiar caída en el viaje de San Andrés.

¿Cuál fue el video de Emiro Navarro cayéndose en el yate de San Andrés?

Recordemos que Emiro Navarro, Norma Nivia, Mateo Varela, La Toxi Costeña y Melissa Gate compartieron a todos sus seguidores la emocionante noticia de que se iban a San Andrés.

Durante este viaje, los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia han compartido distintos momentos llenos de diversión y locura.

En esta ocasión se hizo viral un video de Emiro Navarro disfrutando de un paseo en yate junto a sus amigos. Sin embargo, en medio de la diversión, pierde el equilibrio y por poco termina cayendo al mar.

¿Cuáles fueron las reacciones de sus compañeros tras ver que Emiro Navarro casi se cae del yate?

Sus amigos reaccionaron de inmediato y lograron sostener a Emiro para evitar que cayera al agua. Tras el susto, todos estallaron en risas y continuaron con la celebración a bordo.

Los internautas no dudaron en reaccionar y fueron varios comentarios hacia el creador contenido por sus inusuales caídas.

"Se cae y desaparece en San Andrés"; "Misión: cuidar a Emiro Obstáculo: Emiro"; "Emiro casi deja caer todo el bote"; fueron algunos comentarios en redes sociales.

Las caídas de Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia

Emiro Navarro se ha caracterizado en el reality por protagonizar varios momentos de caídas que no han pasado desapercibidos.

Uno de ellos ocurrió durante un partido de fútbol, cuando accidentalmente resbaló en las graderías y terminó en el suelo; de inmediato, sus compañeros lo ayudaron a levantarse.

Sin embargo, este no ha sido el único episodio, pues a lo largo de la competencia ha tenido varias caídas que han generado tanto preocupación como risas.

Emiro Navarro
Peculiares caídas de Emiro Navarro en La casa de los famosos | Foto Canal RCN
