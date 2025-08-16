Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz, reaccionó al triunfo del Bayern Múnich

Geraldine Ponce, pareja de Luis Díaz, no dudó en mostrar su emoción por el triunfo del Bayern Múnich.

Luis Díaz
Esto dijo Geraldine Ponce tras la victoria del Bayern Múnich | Foto AFP/ Thomas Kienzle

Se celebró la primera victoria de Luis Díaz con el Bayern Múnich, donde además anotó un gol y llenó de felicidad a todos sus hinchas.

¿Cómo quedó la final del Bayern Múnich?

El Bayern Múnich deslumbró a sus hinchas en la final de la Supercopa de Alemania frente al Stuttgart. Tras un intenso partido, se consagraron campeones con un 2-1 en el marcador.

Fue un debut soñado para Luis Díaz, quien jugó los 90 minutos y anotó el gol decisivo que le dio la victoria a su equipo en territorio alemán.

Luis Díaz
Esposa de Luis Díaz reacciona al triunfo del Bayern Múnich | Foto AFP/ Thomas Kienzle

¿Cuál fue la dedicatoria de Luis Díaz tras el triunfo de Bayern Múnich?

Claramente, fue el primer gol del colombiano y fue dedicado en la memoria de Diogo Jota, quien falleció hace algunas semanas.

“Soñarlo, creo que imposible. Mejor no pudo ser. Muy feliz por poder anotar mi primer gol con el Bayern y ayudar a conseguir un título. Era mi primer partido y era muy especial. Muy contento por ser parte de este equipo, por seguir trabajando de esta misma manera, seguir haciendo las cosas bien para lo que se viene, que es lo más importante”

Un logro que sin duda quedará marcado para el futbolista colombiano y que será el inicio de muchos más momentos memorables en su carrera.

¿Cómo reaccionó la esposa de Luis Díaz tras el triunfo?

Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz, no dudó en celebrar el triunfo de su pareja. A través de sus redes sociales compartió una historia en la que mostró que estuvo presente en el partido.

"14 SuperCup"

Claramente, Geraldine mostró su emoción y compartió fotografías de Luis a través de sus redes sociales, donde evidenció el orgullo y apoyo incondicional hacia el jugador.

Además, acompañó las imágenes con mensajes llenos de cariño, destacando el gran debut que tuvo en el fútbol alemán.

