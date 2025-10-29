Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nataly Umaña hizo revelación sobre su ruptura con Alejandro Estrada: "nunca lo había dicho"

Nataly Umaña dio a conocer un nuevo detalle sobre su separación con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Nataly Umaña y Alejandro Estrada
Nataly Umaña tras terminar con Alejandro Estrada/Canal RCN

La actriz Nataly Umaña se sinceró sobre su separación en vivo en televisión nacional con el actor Alejandro Estrada tras su participación en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Nataly Umaña sobre su ruptura con Alejandro Estrada?

La actriz confesó que cuando entró a La casa de los famosos Colombia no tenía idea de lo que iba a pasar, pues hubiera ingresado de otra manera o no hubiera ido, pero sí sabía que su matrimonio estaba cerca a terminarse.

Nataly Umaña sobre Alejandro Estrada

En medio de una entrevista con 'Los 40', dio a conocer un curioso detalle de su separación que nunca había dicho.

"Cuando a mí me llaman meses antes a hacerme la videollamada para el casting les digo en chanza '¿quieren rating? métanos a los dos porque estoy segura que va a ver una separación en vivo' porque yo decía si nos entran vamos a estar pele*ndo todo el tiempo, se va a ver nuestra realidad y la palabra tiene poder", dijo.

Señaló que sin quererlo terminó declarando su separación y la forma de hacerlo.

¿Qué dijo Nataly Umaña sobre ya no estar con Alejandro Estrada?

Nataly Umaña confesó que agradece que su matrimonio haya terminado y reiteró su cariño hacia el actor Alejandro Estrada.

Nataly Umaña sobre ruptura con Alejandro Estrada

"Yo a Alejandro lo quiero mucho y siempre lo voy a decir, igual que es un excelente ser humano porque lo es, no tengo por qué decir mentiras, pero es una relación de dos y solo los dos sabíamos todo lo que pasaba en ella", agregó.

Indicó que muchos se han creído en el derecho de criticarla solo porque tienen una relación de dos años y lo de ellos fueron 12 años de matrimonio, en los cuales ella le fue completamente fiel y honesta.

También hizo mención al hombre que ha dicho que ella supuestamente le fue infiel a Alejandro Estrada, detallando que se encuentra en un proceso legal con él, por lo que, no puede hablar mucho del tema públicamente.

Cabe destacar que, Nataly se mostró bastante molesta al respecto, pidiéndole respeto y destacando que ella ni siquiera lo conocía.

