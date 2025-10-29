Nataly Umaña hizo revelación sobre su ruptura con Alejandro Estrada: "nunca lo había dicho"

La actriz Nataly Umaña se sinceró sobre su separación en vivo en televisión nacional con el actor Alejandro Estrada tras su participación en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocido actor ocultó que se convertiría en padre y ahora le da la bienvenida a su primer hijo

¿Qué dijo Nataly Umaña sobre su ruptura con Alejandro Estrada?

La actriz confesó que cuando entró a La casa de los famosos Colombia no tenía idea de lo que iba a pasar, pues hubiera ingresado de otra manera o no hubiera ido, pero sí sabía que su matrimonio estaba cerca a terminarse.

En medio de una entrevista con 'Los 40', dio a conocer un curioso detalle de su separación que nunca había dicho.

"Cuando a mí me llaman meses antes a hacerme la videollamada para el casting les digo en chanza '¿quieren rating? métanos a los dos porque estoy segura que va a ver una separación en vivo' porque yo decía si nos entran vamos a estar pele*ndo todo el tiempo, se va a ver nuestra realidad y la palabra tiene poder", dijo.

Señaló que sin quererlo terminó declarando su separación y la forma de hacerlo.

¿Qué dijo Nataly Umaña sobre ya no estar con Alejandro Estrada?

Nataly Umaña confesó que agradece que su matrimonio haya terminado y reiteró su cariño hacia el actor Alejandro Estrada.

"Yo a Alejandro lo quiero mucho y siempre lo voy a decir, igual que es un excelente ser humano porque lo es, no tengo por qué decir mentiras, pero es una relación de dos y solo los dos sabíamos todo lo que pasaba en ella", agregó.

Indicó que muchos se han creído en el derecho de criticarla solo porque tienen una relación de dos años y lo de ellos fueron 12 años de matrimonio, en los cuales ella le fue completamente fiel y honesta.

Artículos relacionados Viral Yeri Mua arremetió contra Diego Trujillo tras tildarla de "grilla"

También hizo mención al hombre que ha dicho que ella supuestamente le fue infiel a Alejandro Estrada, detallando que se encuentra en un proceso legal con él, por lo que, no puede hablar mucho del tema públicamente.

Cabe destacar que, Nataly se mostró bastante molesta al respecto, pidiéndole respeto y destacando que ella ni siquiera lo conocía.