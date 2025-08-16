Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mateo Carvajal reveló que lo confunden con Mateo Varela y lo insultan en redes

Mateo Carvajal habló de los insultos que recibe al ser confundido con Mateo Varela, exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Lisbeth Sarmiento
Carvajal respondió a la confusión con Mateo Varela
Fans confunden a Mateo Carvajal con Mateo Varela y él reaccionó. (Fotos del Canal RCN)

El deportista e influencer Mateo Carvajal reveló que en redes sociales suele ser confundido con Mateo Varela, exparticipante de La casa de los famosos Colombia. Incluso, ha recibido mensajes relacionados con la relación sentimental que Varela sostiene con la actriz Norma Nivia.

¿Por qué confunden a Mateo Carvajal con Mateo Varela?

Según contó Carvajal, todo comenzó cuando un creador de contenido lo etiquetó por error en una publicación sobre Varela y su romance con Norma Nivia. Desde entonces, muchos usuarios lo han señalado directamente en redes sociales.

Confunden a Mateo Carvajal con Mateo Varela
Tras ser confundido con Mateo Varela, Mateo Carvajal reaccionó con humor. (Fotos del Canal RCN)

Aunque no especificó desde cuándo ocurre, el exconcursante de Survivor aseguró que ha llegado a recibir insultos por la confusión.

“Parece un chiste, pero no… me insultan y me dicen que yo con Norma, que mire la relación con Norma. Se equivocaron de Mateo y me insultan…”, explicó.

Con humor, agregó: “Yo con quién estoy saliendo que ni siquiera yo sé. Se confunden etiquetando a otra persona”.

¿Cómo va la relación entre Mateo Varela y Norma Nivia?

Para aclarar la confusión, es importante recordar que Mateo Varela fue uno de los creadores de contenido y modelos que participaron en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Durante su paso por el reality del Canal RCN, inició un romance con Norma Nivia. La actriz también se dio la oportunidad de conocerlo y ambos confirmaron sus sentimientos.

Tras salir del programa, decidieron formalizar su noviazgo y ya cumplen más de dos meses juntos. Desde entonces, han compartido viajes, proyectos y múltiples contenidos en pareja. Recientemente, disfrutaron de unas vacaciones en San Andrés junto a sus compañeros del reality Emiro Navarro, Melissa Gate y La Toxi Costeña.

Norma Nivia, Mateo Varela
Mateo Varela sorprende a fans y despierta sospechas de boda con Norma Nivia | Foto Canal RCN

¿Qué dijo Mateo Carvajal sobre su relación con Melina Ramírez?

Más allá de la confusión con Varela, Carvajal también respondió sobre su vínculo actual con su expareja y madre de su hijo Salvador, la presentadora Melina Ramírez.

El influencer fitness afirmó que lo más importante siempre es el bienestar del niño y que, para lograrlo, la clave está en el diálogo y la responsabilidad compartida.

“Usted como hombre debe cumplir con sus responsabilidades. No puede separar a su hijo de la mamá, trate de que estén bien los dos de manera prudente y permanente”, señaló.

Carvajal también reconoció que, en algunos momentos, es necesario ceder para mantener la armonía familiar.

