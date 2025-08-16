Tini niega posibles colaboraciones musicales con Ángela Aguilar

Tini Stoessel volvió a ser tendencia en redes sociales tras unas declaraciones que ofreció en la premier de la serie Quebranto.

La cantante argentina fue consultada sobre la posibilidad de trabajar junto a Ángela Aguilar y su respuesta generó un intenso debate digital.

¿Qué dijo Tini sobre una posible colaboración con Ángela Aguilar?

En medio de la premier de Quebranto, Tini fue consultada sobre si estaría dispuesta a grabar una canción junto a Ángela Aguilar.

La cantante argentina explicó que, en esta etapa de su carrera, prefiere elegir con quién trabajar basándose en la conexión personal y en la “parte humana” más allá de lo estrictamente artístico.

Tini asegura que prioriza la "parte humana" en sus colaboraciones musicales. (Foto GIORGIO VIERA / AFP)

Según contó, antes aceptaba colaboraciones sin detenerse demasiado en ese aspecto, pero ahora su búsqueda es diferente y prioriza la parte emocional y cercana de sus colegas.

Finalmente, cerró el tema dejando claro que, por el momento, no ve posible un proyecto con la mexicana:

“Y bueno, nada, obviamente que la vida no sabe, pero yo no la conozco, así que por ahora no, no se va a dar”.

¿Cómo reaccionaron las redes ante la declaración de Tini?

Las declaraciones de Tini no tardaron en generar debate en redes sociales.

La frase sobre la “parte humana” se convirtió rápidamente en tendencia en plataformas como TikTok y Twitter, donde muchos usuarios interpretaron sus palabras como un desplante hacia Ángela Aguilar.

Algunos internautas cuestionaron el tono de su respuesta, asegurando que había sido demasiado tajante.

Otros compararon la situación con colaboraciones pasadas, preguntándose por qué con Christian Nodal sí aceptó trabajar y con Ángela no. También hubo quienes ironizaron, diciendo que Tini es “la Ángela Aguilar de Argentina”.

Sin embargo, los seguidores de Tini salieron en defensa de la argentina, argumentando que tenía sentido su postura de priorizar el vínculo personal antes de aceptar una colaboración artística.

¿Qué papel jugó Christian Nodal en la discusión?

El nombre de Christian Nodal rápidamente salió a relucir en la conversación digital. Usuarios recordaron que en enero de 2023, Tini sí aceptó una colaboración con el cantante mexicano.

Tini colaboró en el 2023 con Christian Nodal. (Foto GIORGIO VIERA / AFP)

El 26 de enero de ese año estrenaron juntos el tema Por el resto de tu vida, una balada que tuvo buena recepción por parte de sus seguidores.

Muchos señalaron la contradicción con las colaboraciones pasadas que realizó la argentina, lo que alimentó las críticas sobre la “coherencia” en su discurso respecto al valor de la “parte humana” antes de elegir un proyecto musical.