Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Tini niega posibles colaboraciones musicales con Ángela Aguilar

Tini sorprendió en una rueda de prensa al descartar una colaboración con Ángela Aguilar, generando un debate en redes sociales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Tini y Ángela Aguilar
Tini niega posibles colaboraciones musicales con Ángela Aguilar. (Foto Romain Maurice / AFP) (Foto GIORGIO VIERA / AFP)

Tini Stoessel volvió a ser tendencia en redes sociales tras unas declaraciones que ofreció en la premier de la serie Quebranto.

Artículos relacionados

La cantante argentina fue consultada sobre la posibilidad de trabajar junto a Ángela Aguilar y su respuesta generó un intenso debate digital.

¿Qué dijo Tini sobre una posible colaboración con Ángela Aguilar?

En medio de la premier de Quebranto, Tini fue consultada sobre si estaría dispuesta a grabar una canción junto a Ángela Aguilar.

La cantante argentina explicó que, en esta etapa de su carrera, prefiere elegir con quién trabajar basándose en la conexión personal y en la “parte humana” más allá de lo estrictamente artístico.

Tini
Tini asegura que prioriza la "parte humana" en sus colaboraciones musicales. (Foto GIORGIO VIERA / AFP)

Según contó, antes aceptaba colaboraciones sin detenerse demasiado en ese aspecto, pero ahora su búsqueda es diferente y prioriza la parte emocional y cercana de sus colegas.

Finalmente, cerró el tema dejando claro que, por el momento, no ve posible un proyecto con la mexicana:

“Y bueno, nada, obviamente que la vida no sabe, pero yo no la conozco, así que por ahora no, no se va a dar”.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron las redes ante la declaración de Tini?

Las declaraciones de Tini no tardaron en generar debate en redes sociales.

La frase sobre la “parte humana” se convirtió rápidamente en tendencia en plataformas como TikTok y Twitter, donde muchos usuarios interpretaron sus palabras como un desplante hacia Ángela Aguilar.

Algunos internautas cuestionaron el tono de su respuesta, asegurando que había sido demasiado tajante.

Otros compararon la situación con colaboraciones pasadas, preguntándose por qué con Christian Nodal sí aceptó trabajar y con Ángela no. También hubo quienes ironizaron, diciendo que Tini es “la Ángela Aguilar de Argentina”.

Sin embargo, los seguidores de Tini salieron en defensa de la argentina, argumentando que tenía sentido su postura de priorizar el vínculo personal antes de aceptar una colaboración artística.

¿Qué papel jugó Christian Nodal en la discusión?

El nombre de Christian Nodal rápidamente salió a relucir en la conversación digital. Usuarios recordaron que en enero de 2023, Tini sí aceptó una colaboración con el cantante mexicano.

Tini, Christian Nodal y Ángela Aguilar
Tini colaboró en el 2023 con Christian Nodal. (Foto GIORGIO VIERA / AFP)

Artículos relacionados

El 26 de enero de ese año estrenaron juntos el tema Por el resto de tu vida, una balada que tuvo buena recepción por parte de sus seguidores.

Muchos señalaron la contradicción con las colaboraciones pasadas que realizó la argentina, lo que alimentó las críticas sobre la “coherencia” en su discurso respecto al valor de la “parte humana” antes de elegir un proyecto musical.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Christian Nodal y Cazzu Christian Nodal

Esta sería la millonaria suma que Christian Nodal paga para la manutención de su hija Inti

Medios revelan la millonaria pensión que Christian Nodal pagaría para la manutención de su hija Inti tras su separación.

Médium revela que Christian Nodal mintió sobre Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Nodal mintió sobre Cazzu y Ángela Aguilar, según médium: “Se la llevará entre las patas”

Christian Nodal habló de su ruptura con Cazzu y su boda con Ángela Aguilar, mientras una médium lanzó fuerte predicción.

Belinda Belinda

Belinda comparte cómo celebró su cumpleaños y da un guiño a una colaboración con Yatra

Belinda mostró cómo celebró sus 36 años y dejó un guiño a una posible colaboración con Sebastián Yatra.

Lo más superlike

Shakira, Gerard Piqué Shakira

Shakira y Gerard Piqué venden su mansión en Barcelona: este sería su exorbitante valor

Shakira y Gerard Piqué finalmente decidieron poner en venta su lujosa casa en Barcelona, aunque el proceso no ha sido fácil.

Sean Kingston fue condenado Talento internacional

Sean Kingston fue condenado a prisión: ¿cuántos años y por qué será encarcelado?

Pichingo en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo se quitó el delantal negro en MasterChef Celebrity

En Malasia, un elefante pigmeo logró escapar del ataque de un cocodrilo gigante. ¡Un enfrentamiento inesperado! Curiosidades

¡Inesperado! Así fue el enfrentamiento entre un elefante y un cocodrilo en Malasia

Marcela Reyes Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO