Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Belinda comparte cómo celebró su cumpleaños y da un guiño a una colaboración con Yatra

Belinda mostró cómo celebró sus 36 años y dejó un guiño a una posible colaboración con Sebastián Yatra.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Belinda
Belinda comparte cómo celebró su cumpleaños y da un guiño a una colaboración con Yatra. (Foto Luis Robayo / AFP)

La reconocida cantante mexicana Belinda sorprendió a sus fans al mostrar cómo celebró su cumpleaños, el pasado 15 de agosto.

Artículos relacionados

Además, en medio de la celebración, dejó entrever un posible proyecto musical junto al colombiano Sebastián Yatra.

¿Cómo celebró Belinda su cumpleaños?

La intérprete de Heterocromía compartió en sus redes sociales una serie de fotos en las que se le veía en un estudio de grabación, lo que hace pensar que está trabajando en nueva música.

“Celebrando mi cumple haciendo lo que más me gusta !!! [...] Leo season”, escribió Belinda en la descripción de la publicación.

La artista mostró que decidió pasar su día especial haciendo lo que más disfruta: grabar canciones.

Belinda
Belinda compartió fotos en estudio de grabación mientras celebrara su cumpleaños. (Foto Rodrigo Varela / AFP)

¿Cuál fue el guiño de Belinda a Sebastián Yatra?

Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la mención que hizo a Sebastián Yatra. Belinda escribió: “¿Estás listo @sebastianyatra?” junto a unos emojis, lo que muchos tomaron como un guiño a una próxima colaboración.

Artículos relacionados

El cantante colombiano no tardó en responder y dejó un misterioso comentario: “C P R”, con letras separadas y acompañadas de emojis.

Los fans comenzaron a especular si ese sería el título de la canción que prepararían juntos.

De confirmarse, esta sería la primera colaboración entre Belinda y Sebastián Yatra, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes ya están ansiosos por escuchar lo nuevo de ambos artistas.

¿Cómo reaccionaron los fans al cumpleaños y al guiño musical de Belinda?

Las publicaciones de Belinda rápidamente se llenaron de felicitaciones y mensajes de cariño de parte de sus seguidores, quienes destacaron lo bien que luce en esta nueva etapa de su vida.

El detalle que más llamó la atención fue la mención a Sebastián Yatra, que encendió la sección de comentarios con especulaciones sobre la tan esperada colaboración.

“Ya queremos escuchar esa canción”, “La dupla perfecta”,y “lista para llorar” fueron algunos de los mensajes más repetidos en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cuántos años cumplió Belinda?

La artista mexicana celebró sus 36 años el pasado 15 de agosto, una fecha que conmemoró de la manera que más disfruta: rodeada de música y trabajando en el estudio de grabación.

Belinda es considerada una de las artistas pop más influyentes de su generación.

Belinda
Belinda es una de las artistas más queridas de México. (Foto Geoffroy Van Der Hasselt / AFP)

Desde su debut en la música a comienzos de los años 2000 con temas como Ángel y Lo siento, ha conquistado al público latino con éxitos como Bella traición, Luz sin gravedad y El baile del sapito.

A lo largo de su carrera, también se ha destacado como actriz en producciones televisivas como Cómplices al rescate y Corazones al límite, consolidándose como un rostro icónico tanto en la música como en la pantalla.

Su versatilidad artística y su capacidad para reinventarse la han mantenido vigente durante más de dos décadas en la industria.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Ángela Aguilar rompe el silencio ante las críticas por la entrevista de Nodal Ángela Aguilar

Angela Aguilar habría reaccionado a las críticas por la entrevista reciente de Nodal

Ángela Aguilar habría respondido a las críticas que surgieron tras la más reciente entrevista de Christian Nodal.

Christian Nodal y Cazzu Christian Nodal

Christian Nodal reveló todas las veces que terminó su relación con Cazzu

Nodal confesó el número de veces que terminó con Cazzu y reveló la razón definitiva que puso punto final a su relación.

Christian Nodal y Ángela Aguilar Ángela Aguilar

¿Quién está detrás de la campaña de desprestigio contra Ángela Aguilar?

Christian Nodal asegura que el odio hacia Ángela Aguilar no es casualidad, sino parte de una campaña de desprestigio.

Lo más superlike

Así fue el emotivo reencuentro de Christian Nodal con su hija Inti tras visita de Cazzu Christian Nodal

Christian Nodal triunfa en Colombia: ¿cómo logró librarse de una millonaria demanda?

Christian Nodal gana demanda en Colombia y queda libre de pagar 2,5 millones. Ahora busca cobrar conciertos ya realizados.

¿Por qué Megadeth decidió retirarse de la música tras 40 años de historia? Talento internacional

Megadeth anunció su retiro absoluto de la música y los escenarios: habrá gira final

Pichingo en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo se quitó el delantal negro en MasterChef Celebrity

En Malasia, un elefante pigmeo logró escapar del ataque de un cocodrilo gigante. ¡Un enfrentamiento inesperado! Curiosidades

¡Inesperado! Así fue el enfrentamiento entre un elefante y un cocodrilo en Malasia

Marcela Reyes Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO