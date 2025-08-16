Belinda comparte cómo celebró su cumpleaños y da un guiño a una colaboración con Yatra

La reconocida cantante mexicana Belinda sorprendió a sus fans al mostrar cómo celebró su cumpleaños, el pasado 15 de agosto.

Además, en medio de la celebración, dejó entrever un posible proyecto musical junto al colombiano Sebastián Yatra.

¿Cómo celebró Belinda su cumpleaños?

La intérprete de Heterocromía compartió en sus redes sociales una serie de fotos en las que se le veía en un estudio de grabación, lo que hace pensar que está trabajando en nueva música.

“Celebrando mi cumple haciendo lo que más me gusta !!! [...] Leo season”, escribió Belinda en la descripción de la publicación.

La artista mostró que decidió pasar su día especial haciendo lo que más disfruta: grabar canciones.

Belinda compartió fotos en estudio de grabación mientras celebrara su cumpleaños. (Foto Rodrigo Varela / AFP)

¿Cuál fue el guiño de Belinda a Sebastián Yatra?

Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la mención que hizo a Sebastián Yatra. Belinda escribió: “¿Estás listo @sebastianyatra?” junto a unos emojis, lo que muchos tomaron como un guiño a una próxima colaboración.

El cantante colombiano no tardó en responder y dejó un misterioso comentario: “C P R”, con letras separadas y acompañadas de emojis.

Los fans comenzaron a especular si ese sería el título de la canción que prepararían juntos.

De confirmarse, esta sería la primera colaboración entre Belinda y Sebastián Yatra, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes ya están ansiosos por escuchar lo nuevo de ambos artistas.

¿Cómo reaccionaron los fans al cumpleaños y al guiño musical de Belinda?

Las publicaciones de Belinda rápidamente se llenaron de felicitaciones y mensajes de cariño de parte de sus seguidores, quienes destacaron lo bien que luce en esta nueva etapa de su vida.

El detalle que más llamó la atención fue la mención a Sebastián Yatra, que encendió la sección de comentarios con especulaciones sobre la tan esperada colaboración.

“Ya queremos escuchar esa canción”, “La dupla perfecta”,y “lista para llorar” fueron algunos de los mensajes más repetidos en redes sociales.

¿Cuántos años cumplió Belinda?

La artista mexicana celebró sus 36 años el pasado 15 de agosto, una fecha que conmemoró de la manera que más disfruta: rodeada de música y trabajando en el estudio de grabación.

Belinda es considerada una de las artistas pop más influyentes de su generación.

Belinda es una de las artistas más queridas de México. (Foto Geoffroy Van Der Hasselt / AFP)

Desde su debut en la música a comienzos de los años 2000 con temas como Ángel y Lo siento, ha conquistado al público latino con éxitos como Bella traición, Luz sin gravedad y El baile del sapito.

A lo largo de su carrera, también se ha destacado como actriz en producciones televisivas como Cómplices al rescate y Corazones al límite, consolidándose como un rostro icónico tanto en la música como en la pantalla.

Su versatilidad artística y su capacidad para reinventarse la han mantenido vigente durante más de dos décadas en la industria.