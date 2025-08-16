Megadeth anunció su retiro absoluto de la música y los escenarios: habrá gira final

La legendaria banda estadounidense de thrash metal Megadeth sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro definitivo de la música y los escenarios, pero antes de decir adiós prepara una gira final que promete quedar grabada en la historia del rock.

¿Qué se sabe del retiro absoluto de Megadeth de la música y los escenarios?

Tras cuatro décadas de trayectoria, Megadeth anunció su retiro definitivo, un sorpresivo anuncio que tomó desprevenidos a los fanáticos de la banda liderada por Dave Mustaine.

Megadeth dejará los escenarios y prepara gira final para sus fans. (Foto AFP: Emma McIntyre).

Con la ayuda de la Inteligencia Artificial, Vic Rattlehead, la icónica mascota del grupo, habló por primera vez para revelar que el próximo álbum será el último y que vendrá acompañado de una gira de despedida mundial, programada para iniciar en 2026.

“Cuarenta años de metal forjado en acero que terminan en fuego. Cuando surja el nuevo mundo, la gira mundial de despedida. Manténganse fuertes, permanezcan atentos y nos vemos en las primeras filas”, se escucha en el anuncio.

El fin de la agrupación no es improvisado. En entrevista con Variety, Mustaine aseguró que, a diferencia de otras bandas que se retiran de manera abrupta, Megadeth planificó este momento con detalle.

Asimismo, pidió a los seguidores vivirlo como una celebración:

“Estamos deseando que escuchen este álbum y nos vean de gira. Si alguna vez hubo un momento perfecto para lanzar un nuevo álbum, es ahora. Si alguna vez hubo un momento perfecto para dar la vuelta al mundo, es ahora. No se enojen, no estén tristes, alégrense por todos nosotros y vengan a celebrar conmigo estos próximos años”.

Con este anuncio, Megadeth pone punto final a una historia marcada por riffs legendarios, himnos del metal y cuatro décadas de fidelidad a sus seguidores.

¿Qué se sabe sobre el último álbum de Megadeth?

Horas después de que Megadeth anunciara por medio de sus redes sociales el fin de la agrupación, por este mismo medio anunciaron que su último álbum estaba en camino, así mismo revelaron la que sería la portada de este siendo Vic Rattlehead con un traje completamente blanco mientras es consumido por las llamas.

Por ahora, esa es la única información que la banda ha compartido, quedando a la expectativa de nuevos detalles sobre el que será el último álbum de Megadeth.