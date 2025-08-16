Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Megadeth anunció su retiro absoluto de la música y los escenarios: habrá gira final

Megadeth anunció su retiro definitivo de la música y los escenarios, aunque antes realizará una gira final de despedida para sus fans

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Por qué Megadeth decidió retirarse de la música tras 40 años de historia?
Megadeth se despide: lo que se sabe de su última gira antes del adiós definitivo. (Foto AFP: Emma McIntyre).

La legendaria banda estadounidense de thrash metal Megadeth sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro definitivo de la música y los escenarios, pero antes de decir adiós prepara una gira final que promete quedar grabada en la historia del rock.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe del retiro absoluto de Megadeth de la música y los escenarios?

Tras cuatro décadas de trayectoria, Megadeth anunció su retiro definitivo, un sorpresivo anuncio que tomó desprevenidos a los fanáticos de la banda liderada por Dave Mustaine.

Megadeth anuncia su retiro definitivo: habrá una gira final de despedida
Megadeth dejará los escenarios y prepara gira final para sus fans. (Foto AFP: Emma McIntyre).

Con la ayuda de la Inteligencia Artificial, Vic Rattlehead, la icónica mascota del grupo, habló por primera vez para revelar que el próximo álbum será el último y que vendrá acompañado de una gira de despedida mundial, programada para iniciar en 2026.

Artículos relacionados

“Cuarenta años de metal forjado en acero que terminan en fuego. Cuando surja el nuevo mundo, la gira mundial de despedida. Manténganse fuertes, permanezcan atentos y nos vemos en las primeras filas”, se escucha en el anuncio.

El fin de la agrupación no es improvisado. En entrevista con Variety, Mustaine aseguró que, a diferencia de otras bandas que se retiran de manera abrupta, Megadeth planificó este momento con detalle.

Asimismo, pidió a los seguidores vivirlo como una celebración:

“Estamos deseando que escuchen este álbum y nos vean de gira. Si alguna vez hubo un momento perfecto para lanzar un nuevo álbum, es ahora. Si alguna vez hubo un momento perfecto para dar la vuelta al mundo, es ahora. No se enojen, no estén tristes, alégrense por todos nosotros y vengan a celebrar conmigo estos próximos años”.

Con este anuncio, Megadeth pone punto final a una historia marcada por riffs legendarios, himnos del metal y cuatro décadas de fidelidad a sus seguidores.

¿Qué se sabe sobre el último álbum de Megadeth?

Horas después de que Megadeth anunciara por medio de sus redes sociales el fin de la agrupación, por este mismo medio anunciaron que su último álbum estaba en camino, así mismo revelaron la que sería la portada de este siendo Vic Rattlehead con un traje completamente blanco mientras es consumido por las llamas.

Por ahora, esa es la única información que la banda ha compartido, quedando a la expectativa de nuevos detalles sobre el que será el último álbum de Megadeth.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

¿Taylor Swift al Super Bowl 2026? Esto es lo que se sabe del show de medio tiempo Taylor Swift

¿Taylor Swift estará encargada del show del medio tiempo del Super Bowl 2026?

Fans de Taylor Swift creen que la artista podría estar encargada del show del medio tiempo del Super Bowl 2026 por esta razón.

Greeicy Rendón en cárceles de mujeres Greeicy

Greeicy visitó a mujeres en la cárcel, les dio un concierto y dedicó un emotivo discurso

La cantante Greeicy Rendón visitó una cárcel de mujeres en Medellín con la fundación de Karol G.

Luisa Fernanda W anuncia nueva canción en medio de disputa legal con hermanas Legarda Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W lanzó nueva canción en medio de disputa legal con hermanas Legarda

Luisa Fernanda W anunció el lanzamiento de una nueva canción en medio de polémica legal con las hermanas Legarda.

Lo más superlike

Belinda Belinda

Belinda comparte cómo celebró su cumpleaños y da un guiño a una colaboración con Yatra

Belinda mostró cómo celebró sus 36 años y dejó un guiño a una posible colaboración con Sebastián Yatra.

Así fue el emotivo reencuentro de Christian Nodal con su hija Inti tras visita de Cazzu Christian Nodal

Christian Nodal triunfa en Colombia: ¿cómo logró librarse de una millonaria demanda?

Pichingo en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo se quitó el delantal negro en MasterChef Celebrity

En Malasia, un elefante pigmeo logró escapar del ataque de un cocodrilo gigante. ¡Un enfrentamiento inesperado! Curiosidades

¡Inesperado! Así fue el enfrentamiento entre un elefante y un cocodrilo en Malasia

Marcela Reyes Marcela Reyes

DJ Exotic reaparece y relata su milagrosa recuperación tras delicado estado de salud | VIDEO