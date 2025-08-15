Yina Calderón no fue invitada al viaje de La Toxi, Emiro y Melissa: “estoy dolida”

Yina Calderón reveló por medio de redes sociales que no había sido invitada al viaje que La Toxi Costeña, Emiro Navarro y Melissa Gate realizaron juntos recientemente. Además, confesó que se sentía “dolida”.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al reciente viaje de La Toxi, Emiro y Melissa?

Al estilo Papillentes, La Toxi Costeña, Emiro Navarro y Melissa Gate junto a Mateo Varela y Norma Nivia decidieron realizar un viaje a San Andrés como parte de un reencuentro tras La casa de los famosos Colombia. Sin embargo, Yina Calderón no fue invitada, así lo confirmó la misma influenciadora.

Yina Calderón revela su tristeza tras exclusión de La Toxi y compañía. (Foto Canal RCN).

La polémica influenciadora manifestó que sus excompañeros de reality no tuvieron, en ningún momento, la intención de que ella hiciera parte de este reencuentro, pese a que tiene constante contacto con cada uno de ellos. Así mismo aseguró que se sentía “dolida”.

“Tampoco me invitaron, no me dijeron: ¿quiere ir? No, La Toxica no me dijo que, si quería ir, ni Melissa. Y Emiro que me habla de seguido tampoco”

Sin embargo, Yina aseguró que, aunque hubiera sido invitada se hubiera negado a ir ya que además de no tener una buena relación con Mateo Varela y Norma Nivia, tenía un compromiso con Yeferson Cossio durante estas mismas fechas al que no podía faltar.

“Solo por decencia, ¿no? Decir: Yina, te invitamos… Yo les voy a decir que no”

¿Yina Calderón y Yeferson Cossio crearán contenido juntos?

La polémica empresaria manifestó que durante el transcurso de este fin de semana viajará a casa de Yeferson Cossio, al parecer con la intención de crear contenido juntos; algo que sus respectivas fanaticadas jamás hubieran pensado debido a los numerosos encuentros negativos que tuvieron por medio de las redes sociales.

Yina Calderón reacciona tras quedar fuera del viaje de La Toxi, Emiro y Melissa. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, ambos demostraron que todo se trataba de contenido para generar conversación en redes sociales y mantener a todos entretenidos.

“Obvio a mí me hubiera gustado ir al parche, pero pues voy para donde mi hermanito Cossio el sábado”

De esta manera, pese a no haber ido al viaje con sus excompañeros de reality, Yina Calderón se mostró emocionada por este acercamiento con Cossio.