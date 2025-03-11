Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocido influenciador sorprendió con confesión: "ha sido el peor año de mi vida"

El creador de contenido Paisa vlogs abrió su corazón sobre lo difícil que ha sido para él este 2025.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
El paisa se sinceró con sus fans
El paisa reveló lo difícil que ha sido el 2025 para él/Freepik

El reconocido influenciador Daniel Patiño, conocido como 'Paisa vlogs' se confesó con sus millones de fanáticos en redes sociales sobre lo difícil que ha sido para él este año 2025.

¿Qué dijo El paisa a sus seguidores que los sorprendió?

Por medio de sus redes sociales el creador de contenido compartió un video en el que mostró su vulnerabilidad al revelar lo compleja que ha sido su vida últimamente.

Paisa vlogs hace inesperada confesión

"Estoy en un círculo depresiv* hace varios años, que he tratado de tratar; ahorita me he metido más en el tema de la salud mental, pero definitivamente este ha sido el peor año de mi vida", expresó.

Aclaró que no quiere que se confundan y le tengan lástima, pues su objetivo es poder compartirles lo que ha estado viviendo y que si alguien se siente identificado o le sirven sus palabras pueda ser de ayuda.

Destacó que ha tenido una gran desconexión con su público, tanto así que cumplió 15 años de estar creando contenido en redes sociales y por primera vez no recibió felicitaciones de su audiencia, algo que le dejó claro la relación que está teniendo actualmente con sus seguidores.

De igual manera, indicó que valora mucho todos los mensajes que seguramente le dejarán de aliento y apoyo, pero les pidió que no le dejen hipótesis o teorías sobre la situación, pues lo último que quiere es sentir aún más culpable.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos del paisa tras su confesión?

Miles de seguidores opinaron al respecto, donde no dudaron en llenarlo de mensajes de cariño y buenos deseos en su recuperación, detallando que esperan que pueda entretenerlos como antes y que vuelvan a tener esa conexión que tanto se ha perdido.

Paisa vlogs se sincera con sus fans

Otros aprovecharon para hacer un llamado de atención sobre la importancia de la salud mental y no darla por sentada solo por tener reconocimiento, estar bien económicamente o entre otros detalles, pues dichas enfermedades no distinguen de rangos ni clases sociales.

Por ahora, el influenciador sigue compartiendo contenido con sus seguidores y enfrentando su depresi*n de mano de profesionales.

