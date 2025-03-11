Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Toxi Costeña enfrenta a su exmánager tras tratarla de “fracasada” y de meterse con sus hijos

La Toxi Costeña se defendió públicamente luego de que su exmánager la señalara y hablara de sus hijos, lo que provocó una ola de reacciones en redes.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
La Toxi Costeña enfrenta a su exmánager, Oswaldo Arcia.
La Toxi Costeña se defendió públicamente de Oswaldo Arcia. Fotos Canal RCN

La creadora de contenido y cantante Cindy Ávila, más conocida como La Toxi Costeña, volvió a ser tendencia en redes sociales, aunque esta vez no por sus bailes o su particular forma de expresarse, sino por un enfrentamiento con su exmánager, Oswaldo Arcia.

La discusión, que comenzó de forma privada, tomó fuerza cuando el representante realizó declaraciones en redes donde la calificó como “fracasada” y se refirió a situaciones personales relacionadas con sus hijos.

¿Qué dijo La Toxi Costeña sobre su exmánager y por qué respondió?

La polémica comenzó cuando La Toxi Costeña acusó públicamente a Arcia de haber actuado de forma deshonesta durante su etapa como representante.

A través de videos en sus redes sociales, la artista afirmó que existen pruebas de supuestas irregularidades económicas y aseguró que hará públicas esas evidencias para aclarar su versión.

El conflicto escaló después de que Arcia respondiera en redes sociales, defendiendo su nombre y afirmando que, lejos de perjudicarla, en varias ocasiones ayudó a la artista y a su familia.

Mencionó incluso que los hijos de Cindy habrían tenido dificultades económicas y dificultades para comer, comentario que generó indignación entre los seguidores de la cantante.

En respuesta, La Toxi Costeña insistió en que no permitirá que se metan con sus hijos, así que decidió publicar conversaciones y comprobantes de pagos que, según ella, contradicen lo dicho por su exrepresentante.

La Toxi Costeña luego de su operación

¿Cómo reaccionaron los seguidores ante el conflicto de La Toxi Costeña y su exmánager?

En redes sociales, seguidores y usuarios expresaron opiniones divididas: algunos respaldan a La Toxi Costeña por defender a su familia, mientras que otros piden cautela y esperan pruebas concretas de ambas partes antes de tomar una postura.

La artista, que se hizo popular por su carácter espontáneo, su forma directa de hablar y su paso por la final de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, aseguró que continuará compartiendo información sobre lo ocurrido. Por su parte, Arcia también ha manifestado que no se quedará en silencio y que mostrará su versión de los hechos.

