Luly Bossa conmueve al recordar a su hijo Angelo con ayuda de la IA

Desde hace varias semanas se hizo viral en redes sociales una tendencia de crear fotos con IA con personas que están fallecidas para recordarlas con amor e imaginar cómo sería un momento junto a ellos en la actualidad.

¿Cuál fue la imagen con la que Luly Bossa recordó a su hijo Angelo?

La actriz Luly Bossa parece que no se quedó atrás con la tendencia y le pidió a un amigo que le ayudara en la creación de una de estas imágenes con su hijo Angelo, quien falleció hace casi dos años y a quien la artista actoral quería ver posando con dos personajes que realiza en una obra de teatro llamada ‘Ponte en mi lugar’.

En la imagen, se puede ver al joven sentado en su silla personalizada y a los dos personajes de su mamá abrazándolo, uno a cada lado. Además, los tres parecen estar sonrientes y tranquilos. En la descripción de la foto, Luly no dudó en expresar que su hijo sigue presente en su corazón.

“Buena semana [emoji de corazón morado] Recordando con cariño a mi gran @angelobossa1, quien siempre me acompaña en el corazón. Gracias, @jhonatanscr, por hacer posible este recuerdo tan especial y permitirme verme con él con dos mis personajes de #PonteEnMiLugar” escribió la famosa colombiana.

En los comentarios de la publicación, los seguidores de Luly no dudan en enviarle fuerza para que siga soportando el dolor de la pérdida y la felicitan por el amor con el que recuerda a su hijo.

Muchos admiran la historia de vida de la actriz

¿Qué enfermedad tenía Angelo Bossa y cómo murió?

Ángelo fue diagnosticado con Distrofia muscular de Duchenne cuando tenía aproximadamente 10 u 11 años. Esta es una enfermedad genética degenerativa que provoca debilidad progresiva de los músculos, pérdida de masa muscular y complicaciones con la movilidad y, en etapas avanzadas, con la respiración.

Durante su vida, su madre compartía que el joven había empezado a tener problemas para levantarse del suelo, caídas frecuentes y debilidad muscular desde los 4 años y medio, y el diagnóstico se tardó varios años.

En cuanto a su muerte, Ángelo falleció el 9 de marzo de 2024 a los 22 años de edad. La actriz Luly Bossa relató que en sus últimos momentos Ángelo se encontraba con una enfermera cuando de repente “se atragantó con una flema” y sufrió un paro, de acuerdo a lo que ella publicó en redes sociales.

Además, Bossa denunció que en ese momento había carencias en la atención médica: falta de ambulancia, dificultad en conseguir el hospital más cercano y complicaciones para atenderlo correctamente.