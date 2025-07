Luly Bossa conmueve al recordar a su hijo en la cocina tras ser eliminada de MasterChef | VIDEO

La actriz Luly Bossa se despidió de MasterChef Celebrity 10 años. La artista no se fue con un mal plato, pero en esta oportunidad el error de poner un limón le jugó una mala pasada.

Tras salir de MasterChef, los internautas aplaudieron el trabajo de Bossa. Asimismo, fue notorio lo presente que está su hijo Ángelo, quien partió hace un tiempo de este plano terrenal y se dice que la acompañó en la producción del Canal RCN.

Precisamente, Luly Bossa abrió su corazón y recordó a su ángel, puntualmente en el aspecto gastronómico. Por obvias razones, sus confesiones fueron emotivas y profundas.

En sus recuerdos, Luly recordó que a Ángelo le gustaba mucho la bandeja paisa, pero también disfrutaba de un buen sancocho o ajiaco.

En la misma línea, a la mente de la artista llegaron los fines de semana cuando ella estaba junto a su hijo y veían películas; reveló que la preparación en la cocina era importante.

La actriz se refirió a situaciones en las que existe la posibilidad de que ella haya sentido a su hijo en la cocina de MasterChef. Uno de esos momentos pudo haber sido cuando a última hora fue salvada por sus compañeros de competencia porque ella no se lo esperaba.

"En un momento estoy con Pichingo y nos ganamos un pin y nos vamos para arriba. Con Patricia, que ella hace un plato y le da como un nombre haciéndome un homenaje... Digamos que yo, la verdad, todas esas expresiones no las esperaba, no sabía, no contaba con eso... Pienso que eso hace parte de todo el viaje", finalizó Luly Bossa.