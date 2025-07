La reacción de Andrea Guzmán ante duro comentario de Jorge Rausch

En el capítulo 31 de MasterChef Celebrity, los participantes se enfrentaron a un nuevo reto muy colorido en el que la repostería se convirtió en la protagonista de la noche.

Andrea Guzmán, Valeria Aguilar y Ricardo Vesga, fue uno de los tríos conformados por Alejandra Ávila, ganadora de la ventaja en el reto anterior, trabajaron en equipo durante los 60 minutos para poder cumplir con el objetivo del reto: preparar un ponqué y tres presentaciones de chocolate.

Una vez se agotó el tiempo en la cocina más importante del mundo, fue el momento de hacer la respectiva degustación, por lo que Andrea, Valeria y Ricardo, pasaron al atril un poco asustados, pero con la convicción de haber logrado sacar sus platos adelante.

¿Cuál fue el comentario del jurado de MasterChef que le molestó a Andrea Guzmán?

Con su plato ‘Color risa’, las tres celebridades pasaron al frente dispuestos a defender su propuesta, sin embargo, tan pronto los chefs probaron su presentación comprobaron que no les fue tan bien como esperaban.

Y es que, aunque la propuesta visualmente se llevó buenos comentarios por el acertado uso que hicieron de los colorantes, el sabor definitivamente terminó jugándoles en contra, tanto así que, por ejemplo, Nicolás de Zubiría aseguró que sería un postre que no le dejaría probar a sus hijos por el exceso de azúcar.

No obstante, fue la opinión de Jorge Rausch la que terminó causando molestias al grupo, especialmente a Andrea Guzmán, quien no se mostró a gusto con lo mencionado por el jurado, pues fiel a su humor aseguró en broma que los tres “sí saben vender, lo que no saben es cocinar”.

Ante el comentario, Valeria y Ricardo se rieron al tiempo, a excepción de Andrea, quien dijo lo siguiente:

“Yo sé que a ustedes les da risa, a mí no, yo sí me quiebro cuando me dicen cosas tan mal” aseguró la actriz, quien además insinuó que Rausch está “obsesionado” en llevarle la contraria Belén Alonso.

Finalmente, el exigente jurado tomó la decisión ponerle el delantal negro a los siguientes participantes: Valeria, Andrea, Ricardo y, adicionalmente, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Caterine Escobar, Michelle Rouillard, Nicolás Montero y Julián Zuluaga.