Patricia bromeó con edad de Amparo Grisales, “Les dije la verdad, pa’ que dejen la friega”

En un nuevo capítulo de MasterChef Celebrity, el reality culinario dio paso a uno de los episodios más emotivos de la temporada. Los ocho concursantes que aún siguen en competencia recibieron cartas escritas por sus familiares, generando lágrimas, nostalgia y reacciones sinceras.

Entre ellos, Patricia Grisales protagonizó uno de los instantes más comentados de la noche, cuando, después de leer una carta de su hermana Amparo Grisales, hizo un comentario que rápidamente se viralizó: Patricia bromeó con la edad de Amparo.

¿Cuántos años tiene Amparo Grisales? Esto dijo su hermana Patricia

Claudia Bahamón, presentadora del programa, entregó a cada participante una carta enviada por un ser querido. Al recibir la suya, Patricia no ocultó su sorpresa al ver que provenía de su hermana, la reconocida actriz, Amparo Grisales.

En la carta, Amparo le expresaba admiración, cariño y orgullo, mencionando también la importancia de mantenerse unidas como familia después de la partida de su madre.

Luego de leer el mensaje entre lágrimas, Pichingo aprovechó para hacerle una pregunta que muchos espectadores han comentado durante años: “¿Quién es mayor, tú o Amparo?”.

Fue entonces cuando Patricia bromeó con edad de Amparo Grisales y respondió entre risas: “Por algo dice que soy la chiquita, yo soy menor. Amparo tiene como 300 años y yo 250. Ya les dije la verdad, pa’ que dejen la friega”.

¿Cómo reaccionaron con el comentario de Patricia sobre la edad de Amparo Grisales?

El comentario desató carcajadas entre los demás concursantes y el equipo de producción. Aunque el programa estaba cargado de emoción por las cartas de los familiares, el humor de Patricia alivió el ambiente.

En redes sociales, la frase circuló rápidamente y se convirtió en uno de los momentos más comentados del episodio.

Más allá de la broma, Patricia habló brevemente sobre su vínculo familiar, mencionando que, desde la muerte de su madre, ella, Amparo y sus otras hermanas han fortalecido su relación, pasando más tiempo juntas y acompañándose mutuamente.

También destacó lo importante que ha sido el apoyo de su familia para mantenerse firme dentro de la competencia.