Carolina Sabino y Michelle se niegan a prestarles a Valentina y a Raúl la waflera en pleno reto

En el más reciente episodio de MasterChef Celebrity, el compañerismo quedó en entredicho cuando dos equipos se enfrentaron por un utensilio clave: la waflera.

En medio de la elaboración de un desayuno, el equipo conformado por Valentina Taguado y Raúl Ocampo solicitó prestado el aparato de cocina que estaba siendo utilizado por Carolina Sabino y Michelle Rouillard.

La escena se convirtió en uno de los momentos más comentados del capítulo: Carolina Sabino y Michelle se niegan a prestarles a Valentina y a Raúl la waflera.

¿Qué dijo Valentina Taguado y Raúl tras quedarse sin la waflera en MasterChef Celebrity?

Durante la prueba, cada dupla debía presentar un desayuno completo. Valentina y Raúl decidieron incluir waffles como parte de su propuesta; sin embargo, no contaban con el aparato necesario.

Al notar que el equipo azul ya lo tenía en su estación, se acercaron respetuosamente a solicitarlo una vez lo terminaran de usar. Inicialmente, Carolina estuvo dispuesta a compartirlo.

No obstante, Michelle intervino y planteó que, al tratarse de una competencia directa, ceder el utensilio podría poner en riesgo su desempeño.

Después de conversar brevemente, ambas decidieron no prestarlo hasta finalizar completamente su preparación, lo que reducía considerablemente el tiempo disponible para el otro equipo.

Carolina explicó que no se trataba de un gesto personal, sino de una decisión estratégica. Michelle agregó que entregar la waflera en ese momento podría favorecer a sus contrincantes, afectando sus posibilidades de ganar el reto.

¿Qué pasó entre las duplas azul y verde en MasterChef Celebrity?

La negativa fue recibida con sorpresa por parte de Valentina y Raúl. Aunque evitaron generar una discusión, manifestaron su incomodidad.

Valentina comentó que, en otras ocasiones, ella sí había compartido utensilios cuando alguien lo necesitaba, y Raúl agregó que “el trabajo en cocina también implica colaboración”.

A pesar del contratiempo, continuaron con su preparación sin los waffles, buscando alternativas para completar su plato. No hubo molestias, pero sí un ambiente de tensión que se hizo evidente entre ambos equipos.