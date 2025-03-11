Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Carolina Sabino y Michelle se niegan a prestarles a Valentina y a Raúl la waflera en pleno reto

Carolina Sabino y Michelle decidieron no prestar la waflera a Valentina Taguado y Raúl Ocampo, argumentando estrategia de competencia.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Carolina Sabino y Michelle se niegan a prestar la waflera
Carolina Sabino y Michelle decidieron no prestar la waflera. Fotos Canal RCN

En el más reciente episodio de MasterChef Celebrity, el compañerismo quedó en entredicho cuando dos equipos se enfrentaron por un utensilio clave: la waflera.

En medio de la elaboración de un desayuno, el equipo conformado por Valentina Taguado y Raúl Ocampo solicitó prestado el aparato de cocina que estaba siendo utilizado por Carolina Sabino y Michelle Rouillard.

La escena se convirtió en uno de los momentos más comentados del capítulo: Carolina Sabino y Michelle se niegan a prestarles a Valentina y a Raúl la waflera.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Valentina Taguado y Raúl tras quedarse sin la waflera en MasterChef Celebrity?

Durante la prueba, cada dupla debía presentar un desayuno completo. Valentina y Raúl decidieron incluir waffles como parte de su propuesta; sin embargo, no contaban con el aparato necesario.

Valentina y Raúl en MasterChef Celebrity.
Carolina Sabino y Michelle en MasterChef Celebrity. Foto Canal RCN

Al notar que el equipo azul ya lo tenía en su estación, se acercaron respetuosamente a solicitarlo una vez lo terminaran de usar. Inicialmente, Carolina estuvo dispuesta a compartirlo.

No obstante, Michelle intervino y planteó que, al tratarse de una competencia directa, ceder el utensilio podría poner en riesgo su desempeño.

Después de conversar brevemente, ambas decidieron no prestarlo hasta finalizar completamente su preparación, lo que reducía considerablemente el tiempo disponible para el otro equipo.

Artículos relacionados

Carolina explicó que no se trataba de un gesto personal, sino de una decisión estratégica. Michelle agregó que entregar la waflera en ese momento podría favorecer a sus contrincantes, afectando sus posibilidades de ganar el reto.

¿Qué pasó entre las duplas azul y verde en MasterChef Celebrity?

La negativa fue recibida con sorpresa por parte de Valentina y Raúl. Aunque evitaron generar una discusión, manifestaron su incomodidad.

Valentina comentó que, en otras ocasiones, ella sí había compartido utensilios cuando alguien lo necesitaba, y Raúl agregó que “el trabajo en cocina también implica colaboración”.

Valentina y Raúl en MasterChef Celebrity.
Valentina y Raúl en MasterChef Celebrity. Foto Canal RCN

A pesar del contratiempo, continuaron con su preparación sin los waffles, buscando alternativas para completar su plato. No hubo molestias, pero sí un ambiente de tensión que se hizo evidente entre ambos equipos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Patricia bromeó con edad de Amparo Grisales, MasterChef Celebrity Colombia

Patricia bromeó con edad de Amparo Grisales, “Les dije la verdad, pa’ que dejen la friega”

Patricia bromeó con edad de Amparo Grisales en medio de un momento emotivo del programa, generando risas tras recibir una carta.

Valentina Taguado recibió carta de su mamá Valentina Taguado

Valentina Taguado recibió carta de su mamá y rompió en llanto en plena competencia

Valentina Taguado no pudo contener las lágrimas al recordar a su abuela, fallecida pocos días antes de la grabación.

Ellos son Alexis Cuero, Santiago Ríos y Duvan Niño aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026 La casa de los famosos

Ellos son Alexis Cuero, Santiago Ríos y Duvan Niño aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026

La decisión está en tus manos para que elijas al tercer grupo de aspirantes, ellos son: Alexis Cuero, Santiago Ríos y Duvan Niño.

Lo más superlike

La cantante Paola Jara muestra a su compañía en los últimos días del embarazo antes de dar a luz. Paola Jara

Paola Jara revela su compañía más fiel en sus últimos días de embarazo y divide opiniones

La cantante popular Paola Jara dará a luz en unos días y mostró en sus redes sociales cuál es su compañía leal por estos días.

Mujer le raya el carro a su pareja por infiel y se viraliza en redes. Viral

VIDEO viral: mujer le raya el carro a su pareja por serle infiel y divide opiniones en redes

Usuarios critican a Beéle tras show de Shakira en Bogotá Talento nacional

Beéle, tildado de ‘tacaño’ tras ser captado en el show de Shakira: así reaccionó el barranquillero

El misterioso mensaje de Nodal en redes: “Espero así suene mi viajecito al cielo" Christian Nodal

Nodal dejó curioso mensaje avivando rumores sobre su relación con Ángela: “Mi viajecito al cielo"

Curiosidades

¿Qué significa hurgarse la nariz?, según la psicología