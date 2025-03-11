Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara revela su compañía más fiel en sus últimos días de embarazo y divide opiniones

La cantante popular Paola Jara dará a luz en unos días y mostró en sus redes sociales cuál es su compañía leal por estos días.

La cantante Paola Jara muestra a su compañía en los últimos días del embarazo antes de dar a luz.
Paola Jara muestra a su compañía en los últimos días del embarazo antes de dar a luz.

En su cuenta oficial de Instagram con más de 6 millones 800 mil seguidores, la famosa y bella cantante colombiana de música popular conocida como Paola Jara reveló un tierno video de su compañía en los últimos días de su embarazo antes de dar a luz a Emilia, la hija fruto del amor con su colega Jessi Uribe.

¿Quién es la compañía de Paola Jara en estos últimos días de embarazo?

Se trata de uno de sus perritos, Coco, el cual parece que no se le quiere despegar en ningún momento a la cantante y ella hasta lo nombra ‘su sombra’, pues a donde se mueva ella, él va y así lo demostró en el video en el que, estando ella sentada, el pequeño perro se hace en sus piernas luego de acercarse a su rostro en busca de cariño.

Paola se mostró muy feliz con su compañía, pues considera que la enamora lo leal que es con ella y cómo la cuida y la persigue. No obstante, los comentarios en su video son de internautas con opiniones divididas al respecto.

Mientras que la mayoría de seguidores se muestran encantados con el cariño del perrito y la relación con Paola, otros la criticaron y le dijeron que no era sano tener al animalito tan cerca en medio del último mes de su embarazo. Por otro lado, algunas personas le criticaron a Paola que se mostrara con filtro y no al natural, haciendo referencia a su apariencia.

Por ahora, lo que muchos esperan es el momento en el que nazca la bebé para que empiece esta nueva vida de la cantante como mamá y cómo forman una familia junto a Jessi Uribe.

A pocos días del parto, Paola Jara revela cómo vive esta etapa desde casa
Así se prepara Paola Jara para recibir a su bebé. (Foto: Canal RCN)

¿Cuándo anunciaron Jessi Uribe y Paola Jara su embarazo?

En junio de este año, hace 5 meses, la pareja confirmó que esperaba su primer hijo y lo hizo con un conmovedor video desde un avión privado en el que no solo confirmaron cuánto se aman y esperan con amor a la bebé, sino que también revelaron las imágenes de las primeras ecografías.

Además, el video tiene de fondo una canción muy bella, interpretada por ellos mismos, que habla de la espera de los padres a sus hijos.

Paola Jara cuenta cómo se prepara para la llegada de su hija Emilia
Paola Jara comparte detalles de los días previos al nacimiento de su hija. (AFP / Romain Maurice)
