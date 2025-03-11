Pipe Bueno confiesa cómo fue su 'primera vez' con Luisa Fernanda W y genera risas

El creador de contenido digital colombiano Cristian Pasquel suele entrevistar a famosos con preguntas ‘picantes’ e íntim4s y esta vez tuvo la oportunidad de preguntarle al cantante de música popular, Pipe Bueno, cómo fue su primera vez con su esposa y la mamá de sus hijos Máximo y Dómenic, la influencer Luisa Fernanda W.

¿Por qué generó risas la primera vez de Pipe Bueno con Luisa Fernanda W?

Lo que reveló Pipe fue muy curioso, nadie se lo esperaba y, además, generó muchas risas; pues confesó que parece que no le fue para nada bien por culpa del cansancio, pues, en medio del acto, se quedó dormido, pese a que, según él, tenía toda la disposición para complacer a Luisa.

Pero ese dato no es lo más curioso, sino que el cansancio no le ganó ni una, ni dos veces, sino tres y ya en la tercera vez Luisa Fernanda W decidió tomar una decisión, un poco molesta y frustrada por lo que le pasaba a quien entonces era tan solo su pretendiente; y decidió continuar mientras él dormía, pues tenía todas las herramientas para hacerlo.

Es gracias a que su cuerpo respondió así él estuviera dormido que Pipe Bueno considera que su esposa ahora es su esposa porque, si fuera por su energía, seguramente la habría perdido.

Esta confesión generó risas tanto en Cris Pasquel como en las personas de su equipo que estaban durante la entrevista e internautas que han visto el video y no pueden creer que esa anécdota sea real. No obstante, a algunos les parece simpático que Pipe pueda contar ese tipo de secretos con tanta naturalidad.

¿Cómo nació la relación entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

Luisa contó que no estaba buscando enamorarse cuando conoció a Pipe: “Yo no me iba a volver a enamorar”, llegó a decir por el luto que atravesaba tras la muerte de su expareja. Su relación nació de una amistad que fue evolucionando poco a poco. En sus propias palabras: “Nos conocimos y tuvimos mucha empatía, una conexión muy bacana… Pipe comenzó a endulzarme el oído, pero de una manera súper respetuosa”.

Según Luisa, Pipe la “conquistó” con su personalidad, su humor, su respeto por su proceso… y no fue un flechazo inmediato, sino un sentirse cómodo y escuchado. Además, en una instancia posterior se comprometieron: la pedida de mano ocurrió en Dubái, con anillo incluido, como parte de sus planes hacia el matrimonio.