Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron las profesiones soñadas para sus hijos

La reconocida influenciadora Luisa Fernanda W y el cantante popular Pipe Bueno sorprendieron a sus seguidores al revelar qué profesiones les gustaría que sus hijos Máximo y Domenic eligieran en el futuro, y las respuestas dejaron a más de uno en shock.

¿Qué futuro profesional imaginan Luisa Fernanda W y Pipe Bueno para sus hijos?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Luisa Fernanda W en compañía de su prometido Pipe Bueno revelaron qué profesiones les gustaría que sus hijos eligieran en el futuro. Esto luego de que una de sus seguidoras le preguntara al respecto.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno dejan mensaje sobre su labor de padres/Canal RCN

Ante la interrogante nunca realizada y por primera vez hablada en público por la pareja de famosos, ambos decidieron revelar para cada uno de ellos cuál sería esa profesión que les encantaría que sus hijos eligieran para dedicarse por el resto de su vida.

¿Cuáles son las profesiones soñadas de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno para sus hijos?

Por un lado, Pipe Bueno mencionó que sonaría muy cliché, pero que le encantaría ver a uno de sus dos hijos seguir sus pasos en la industria musical. Además, explicó que le gustaría acompañarlo en este camino, en el que ya tiene la suficiente experiencia para ayudarlo a impulsar su carrera artística.

“A mí me encantaría que uno de ellos fuera cantante por muchas cosas: lo primero, porque amo el arte, amo la música y si ellos aman la música, amaría yo eso. Además, hay un plus, y es que tengo un camino recorrido importante para ayudarle a mi hijo con todo el amor del mundo”.

Por otro lado, Luisa Fernanda W coincidió con él, aunque confesó que también le encantaría que alguno de sus hijos se desempeñara en el área de la medicina.

“Yo estoy muy alineada contigo, también me gustaría, pero algo que yo amaría es ver a uno de mis hijos siendo médico. O sea, doctor de cualquier… experto en salud”.