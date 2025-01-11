Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Pipe Bueno y la tierna cita que le preparó a Luisa Fernanda W en un crucero de Disney

Pipe Bueno reveló cómo sorprendió a su prometida, la influencer Luisa Fernanda W, en un crucero de Disney y enterneció a todos sus fans.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Pipe Bueno le da una cita romántica a Luisa Fernanda W en un crucero de Disney sin sus hijos y sus fans se enternecen.
Pipe Bueno le da una cita romántica a Luisa Fernanda W en un crucero de Disney y sus fans se enternecen.

En su cuenta oficial de Instagram con más de 9 millones y medio de seguidores, el famoso y talentoso cantante colombiano de música popular conocido como Pipe Bueno reveló un tierno video de una cita que tuvo con su prometida y la mamá de sus dos hijos, la creadora de contenido digital conocida como Luisa Fernanda W.

Artículos relacionados

¿Por qué la cita de Pipe Bueno con Luisa Fernanda W la hizo en un crucero de Disney?

Estos dos famosos están con sus hijos, Máximo y Dómenic en un crucero de Disney que decidieron tomar para hacer felices a los pequeños; pero Pipe quiso demostrar que también puede ser un viaje para fortalecer la relación en pareja de los papitos con una cita.

Así pues, el video de la cita empieza con los preparativos de ésta, pues Pipe no duda en revelar cómo se vistió para ver a su mujer y lo que le escribió por WhatsApp para que le llegara, también muy arreglada al restaurante en el que la iba a sorprender.

Bueno le dijo a su prometida, por chat, que sabe que el viaje se centró en la felicidad de sus pequeños, pero que es su último día en ese crucero y quería pasarlo junto a ella, solos, como la pareja que son. Finalmente, le dio el nombre del restaurante en el que la esperó.

Así opina Luisa Fernanda W sobre el famoso 50/50 en las relaciones de pareja
Luisa Fernanda W habla sobre el 50/50 en una relación y cómo lo aplica en su vida (Foto: AFP)

¿Cómo fueron los espacios que disfrutaron Pipe y Luisa Fernanda W en su cita de crucero?

Con un vestido negro, corto, ajustado y con un diseño que resaltaba su abdomen, Luisa llegó al lugar y se mostró sorprendida tanto con la vista como con la elegancia de éste. Pipe no perdió el tiempo y le ofreció una copa de vino blanco, bebida que disfrutaron en cada momento de la cita.

Luego de ese restaurante, Pipe llevó a Luisa a un lugar un poco más abierto, desde el cual podían disfrutar mejor de la vista del mar y de la brisa. Finalmente, fueron a otro bar, que parecía ser un poco más musical y el video de Pipe termina insinuando que tendrán un momento privado, por lo que muchos de sus fans se emocionan.

Artículos relacionados

En los comentarios de la publicación, los internautas felicitan a Pipe por cómo mantiene la relación llena de amor, curiosidad y detalles. Además de comentar que les encantaría tener una pareja como él.

Pipe Bueno confesó por qué se mudaron a México
Pipe Bueno contó cómo les ha ido con Luisa Fernanda W en México. (Fotos Canal RCN y Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Shakira sale con sus hijos, Milan y Sasha, a las calles de Bogotá a pedir dulces en Halloween y pasa desapercibida. Shakira

Shakira sorprende al disfrazarse y salir a las calles de Bogotá a pedir dulces con sus hijos

¡Pasaron al lado de Shakira y no se dieron cuenta! La cantante hizo una publicación mostrando cómo pasó la noche con sus hijos en Bogotá.

Karina García

Karina García preocupa a sus fans por un quebranto de salud ¿Qué le pasó?

Karina García encendió las alarmas tras revelar que atraviesa un problema de salud mientras participa en un reality en República Dominicana.

La Segura ya se tuneó La Segura

La Segura reapareció en redes desde la cama de un hospital, ¿qué sucedió?

Tras su cirugía estética post parto, La Segura mostró los avances de su recuperación junto a su esposo Ignacio Baladán y su madre.

Lo más superlike

Falleció importante diseñador de modas que trabajó con Gloria Trevi y tenía una orden de captura reciente por una grave acusación. Talento internacional

Muere famoso diseñador de moda, Héctor Terrones, quien tenía orden de captura por un grave delito

El diseñador Héctor Terrones, quien vistió a la cantante Gloria Trevi, falleció a sus 58 años y días antes la Fiscalía había solicitado su captura.

Curiosidades

¿Qué significa hurgarse la nariz?, según la psicología

Fiscalía de México dio nuevos detalles del asesinato de B-King y Regio Clown Talento nacional

Fiscalía de México dio nuevos e impactantes detalles sobre el caso de B-King y Regio Clown

Feid causa revuelo en redes por su disfraz para Halloween. Feid

Feid se disfraza de monja y protagoniza divertida parodia que causa revuelo en redes sociales

Raúl Ocampo junto a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity: Raúl Ocampo ganó importante ventaja secreta, así reaccionó