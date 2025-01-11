Pipe Bueno y la tierna cita que le preparó a Luisa Fernanda W en un crucero de Disney

En su cuenta oficial de Instagram con más de 9 millones y medio de seguidores, el famoso y talentoso cantante colombiano de música popular conocido como Pipe Bueno reveló un tierno video de una cita que tuvo con su prometida y la mamá de sus dos hijos, la creadora de contenido digital conocida como Luisa Fernanda W.

¿Por qué la cita de Pipe Bueno con Luisa Fernanda W la hizo en un crucero de Disney?

Estos dos famosos están con sus hijos, Máximo y Dómenic en un crucero de Disney que decidieron tomar para hacer felices a los pequeños; pero Pipe quiso demostrar que también puede ser un viaje para fortalecer la relación en pareja de los papitos con una cita.

Así pues, el video de la cita empieza con los preparativos de ésta, pues Pipe no duda en revelar cómo se vistió para ver a su mujer y lo que le escribió por WhatsApp para que le llegara, también muy arreglada al restaurante en el que la iba a sorprender.

Bueno le dijo a su prometida, por chat, que sabe que el viaje se centró en la felicidad de sus pequeños, pero que es su último día en ese crucero y quería pasarlo junto a ella, solos, como la pareja que son. Finalmente, le dio el nombre del restaurante en el que la esperó.

Luisa Fernanda W habla sobre el 50/50 en una relación y cómo lo aplica en su vida (Foto: AFP)

¿Cómo fueron los espacios que disfrutaron Pipe y Luisa Fernanda W en su cita de crucero?

Con un vestido negro, corto, ajustado y con un diseño que resaltaba su abdomen, Luisa llegó al lugar y se mostró sorprendida tanto con la vista como con la elegancia de éste. Pipe no perdió el tiempo y le ofreció una copa de vino blanco, bebida que disfrutaron en cada momento de la cita.

Luego de ese restaurante, Pipe llevó a Luisa a un lugar un poco más abierto, desde el cual podían disfrutar mejor de la vista del mar y de la brisa. Finalmente, fueron a otro bar, que parecía ser un poco más musical y el video de Pipe termina insinuando que tendrán un momento privado, por lo que muchos de sus fans se emocionan.

En los comentarios de la publicación, los internautas felicitan a Pipe por cómo mantiene la relación llena de amor, curiosidad y detalles. Además de comentar que les encantaría tener una pareja como él.