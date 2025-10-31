Durante sus vacaciones familiares en un crucero de Disney, la empresaria e influencer Luisa Fernanda W aprovechó un momento para conversar con sus seguidores sobre un tema que genera debate: el famoso “50/50” en las relaciones de pareja.

¿Qué piensa Luisa Fernanda W sobre el 50/50 en una relación?

Mientras se maquillaba frente a la cámara, la creadora de contenido comenzó a reflexionar sobre la importancia del equilibrio emocional y económico en una relación amorosa.

“El famoso 50/50 no existe como muchas personas lo pintan, suena perfecto que ambos den lo mismo”, dijo Luisa Fernanda W.

En el que destacó que existen otros elementos que son más importantes como el amor, la convivencia y no es andar con una calculadora en la mano dejando claro que no solo aplica en el dinero esa reciprocidad.

Luisa Fernanda W habla sobre el 50/50 en una relación y cómo lo aplica en su vida (Foto: AFP)

Luisa, quien se encuentra disfrutando de unas vacaciones junto a su pareja, el cantante Pipe Bueno, y sus hijos, Máximo y Dominic, habló desde el crucero en donde festejaron los años de vida de sus dos pequeños.

En sus redes sociales ha compartido múltiples fotos y videos de los cuatro disfrutando de este momento importante para sus dos hijos de 5 y 3 años.

¿Qué piensa Luisa Fernanda W del equilibrio en pareja?

En su video, la influencer además enfatizó que una relación no se trata de competir ni de medir quién da más, sino de mantener un balance genuino. “No se trata de conformarse con alguien que siempre da menos, se trata de que haya reciprocidad”, expresó.

Con su tono espontáneo, Luisa agregó que no todas las parejas viven el “50/50” de la misma manera, pero que lo esencial es que ambos se sientan valorados.

“Hay días en los que uno da el 80 y el otro el 20, y está bien, lo importante es que eso sea mutuo en diferentes momentos”, comentó mientras continuaba su rutina de maquillaje.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar y muchos usuarios coincidieron con sus opiniones. Sin embargo, algunos solo se fijaron en su nuevo color de cabello: ‘No, ese color no’, por lo que Luisa Fernanda respondió contundentemente que así le gustaba.