MasterChef Celebrity: El reclamo que Raúl Ocampo le hizo a Claudia Bahamón en pleno programa

Justo arrancando el programa, Claudia Bahamón cometió un descuido que no pasó desapercibido entre los participantes de MasterChef Celebrity.

Claudia Bahamón y Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity.
El descuido de Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

Como en cada capítulo, Claudia Bahamón arrancó dándole la bienvenida a los participantes a un nuevo reto en la cocina más importante del mundo, en esta oportunidad quiso preguntarles a qué sabían sus infancias, por lo que cada uno abrió su corazón para transportarse a su niñez y recordar esos sabores únicos.

¿Por qué Raúl Ocampo le hizo un reclamo a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity?

Pasado este momento, los jurados pasaron a contarles a las celebridades de qué se trataba el reto, sin embargo, al terminar, Carolina Sabino pidió la palabra para expresarle a la presentadora lo siguiente:

“Clau preguntaste por la niñez, por la infancia, tenemos estos postres, pero lo más importante es que ni le hablaste a Raúl”, dijo la cantante frente a todos.

Ante la aclaración de su compañera, el actor intervino para dar las buenas noches y decir que continuaran con el reto, “pasó de Michelle a Violeta y yo dije seguro va a volver a mí”.

¿Qué respondió Claudia Bahamón frente al reclamo que le hizo Raúl en MasterChef Celebrity?

Frente al reclamo de Raúl, que cabe señalar fue en tono de broma, la presentadora trató de remediar su descuido afirmando que no le preguntó, porque considera que él todavía es un niño, situación que desató risas entre los participantes.

Claudia Bahamón y Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity.
El reclamó que Raúl Ocampo le hizo a Claudia Bahamón. Foto | Canal RCN.

Por su parte, Ocampo reveló más tarde que su niñez le sabe a ser necio, pero al mismo tiempo alegría, además recuerda que solo izó bandera una vez en su vida y fue un reconocimiento por ser el más alegre.

Segundos más tarde, Bahamón quiso tener un gesto de cariño con el participante, por lo que le envió con Patricia Grisales uno de los helados que había en el atril.

Claudia Bahamón y Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity.
La razón por la que Raúl Ocampo le hizo un reclamo a Claudia Bahamón. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Raúl tras el descuido de Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity?

Luego de que el tiempo empezara a correr y Raúl se pusiera en marcha, él y Claudia Bahamón coincidieron en la despensa, lugar en el que Raúl aprovechó para saludarla sarcásticamente y decirle a qué sabia su infancia.

“Estoy un poquito bravo con ella todavía porque es que no me saludo”, reiteró.

Finalmente, el participante continúo con su receta, la cual fue asignada por Valentina Taguado y consistió en preparar helado frito.

