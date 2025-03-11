Karina García y Yina Calderón: en qué posición de la tabla están en 'La mansión de Luinny'

Las creadoras de contenido digital colombianas Yina Calderón y Karina García no han dejado de dar de qué hablar este año: primero por su participación mutua en La casa de los famosos Colombia, en la cual pasaron del amor al odio en 5 meses, luego por la pelea en la que cada una participó, con rivales distintas, en el famoso evento organizado por el también influencer conocido como Westcol y ahora porque se volvieron a encontrar en un reality, pero ahora en República Dominicana: ‘La mansión de Luinny’.

¿Cómo les ha ido a Yina Calderón y Karina García en ‘La mansión de Luinny’?

Desde que llegaron al programa, el cual, de hecho, también es de convivencia; tanto sus fans como sus ‘haters’ han estado atentos de lo que pueda suceder con ellas adentro y no han decepcionado con el contenido, pues ya han tenido varios conflictos tanto entre ellas como con otros participantes, así como alianzas y juegos ‘picantes’.

En este reality existe una tabla de posiciones que determina cómo van los participantes en las votaciones del público y los habitantes menos votados deberán competir para salvarse de ser eliminados. Así pues, es común que al público colombiano en las redes sociales le interese cómo van Yina y Karina en esta tabla.

Yina Calderón causó malestar en La mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)

Karina García, con sus ‘karinadas’, carisma y belleza; ocupa el primer lugar en la tabla y parece estarse posicionando como la favorita de la audiencia del programa. Yina Calderón tampoco le está yendo mal, pues está en el puesto 4 entre 18 participantes y no está muy lejos del tercero.

Así pues, parece que las discusiones en el programa y las ocurrencias de cada una con sus personalidades les están ayudando a avanzar o sus fandoms son bastante más fuertes que muchos de los de sus otros compañeros.

¿Yina Calderón y Karina García tienen una buena relación?

Luego de sus fuertes desacuerdos en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Yina y Karina no han podido volver a ser amigas y parece que a ninguna de las dos les interesa volver a serlo.

Además, algunos comentarios que han dicho en el programa en el que están ahora han generado nuevos conflictos, pero no han llegado lejos. Por su parte, Karina suele defender a las personas que Yina más enfrenta.