Karina García y Yina Calderón: en qué posición de la tabla están en 'La mansión de Luinny'

Una de las influencers colombianas que están participando en el reality ‘La mansión de Luinny’ parece que ya es la favorita del público.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Las creadoras de contenido digital colombianas Yina Calderón y Karina García no han dejado de dar de qué hablar este año: primero por su participación mutua en La casa de los famosos Colombia, en la cual pasaron del amor al odio en 5 meses, luego por la pelea en la que cada una participó, con rivales distintas, en el famoso evento organizado por el también influencer conocido como Westcol y ahora porque se volvieron a encontrar en un reality, pero ahora en República Dominicana: ‘La mansión de Luinny’.

¿Cómo les ha ido a Yina Calderón y Karina García en ‘La mansión de Luinny’?

Desde que llegaron al programa, el cual, de hecho, también es de convivencia; tanto sus fans como sus ‘haters’ han estado atentos de lo que pueda suceder con ellas adentro y no han decepcionado con el contenido, pues ya han tenido varios conflictos tanto entre ellas como con otros participantes, así como alianzas y juegos ‘picantes’.

En este reality existe una tabla de posiciones que determina cómo van los participantes en las votaciones del público y los habitantes menos votados deberán competir para salvarse de ser eliminados. Así pues, es común que al público colombiano en las redes sociales le interese cómo van Yina y Karina en esta tabla.

Yina Calderón causó malestar en La mansión de Luinny
Yina Calderón causó malestar en La mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)

Karina García, con sus ‘karinadas’, carisma y belleza; ocupa el primer lugar en la tabla y parece estarse posicionando como la favorita de la audiencia del programa. Yina Calderón tampoco le está yendo mal, pues está en el puesto 4 entre 18 participantes y no está muy lejos del tercero.

Así pues, parece que las discusiones en el programa y las ocurrencias de cada una con sus personalidades les están ayudando a avanzar o sus fandoms son bastante más fuertes que muchos de los de sus otros compañeros.

¿Yina Calderón y Karina García tienen una buena relación?

Luego de sus fuertes desacuerdos en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Yina y Karina no han podido volver a ser amigas y parece que a ninguna de las dos les interesa volver a serlo.

Además, algunos comentarios que han dicho en el programa en el que están ahora han generado nuevos conflictos, pero no han llegado lejos. Por su parte, Karina suele defender a las personas que Yina más enfrenta.

Yina Calderón abraza a un compañero
Yina Calderón se mostró vulnerable/Canal RCN
