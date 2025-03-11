Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García no se dejó de Yina Calderón y se le enfrentó: "lambona usted"

Las influenciadoras Karina García y Yina Calderón protagonizaron una nueva discusión en La mansión de Luinny.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karina García y Yina Calderón
Karina García no se dejó de Yina Calderón/Canal RCN

Las influenciadoras colombianas Karina García y Yina Calderón volvieron a protagonizar un nueva discusión en el reality La mansión de Luinny.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Karina García y Yina Calderón en La mansión de Luinny?

Como bien se conoce las creadoras de contenido terminaron su amistad luego de que se generara una rivalidad entre ellas tras su participación en La casa de los famosos Colombia.

Yina Calderón se va contra Yailin la más viral

Ambas aceptaron al propuesta de hacer parte de dicho reality en República Dominicana y han dejado en evidencia las grandes diferencias que hay entre ellas.

Aunque al principio no se determinaban, poco a poco han ido cruzado de palabras, pero para atacar a la otra o defenderse.

Artículos relacionados

Recientemente, Luinny reunió a todos los participantes y le anuncio la visita de La Piry, una de las mejores amigas de la cantante Yailin 'la más viral'.

Yina Calderón comentó de inmediato lanzándole pulla a la artista dominicana diciendo: "A mí Yailin no me importa, pero ella (Piry) es bella".

Karina García salió en defensa de la cantante y señaló "Yo amo a Yailin y soy amiguísima de Yailin, la amo".

Yina Calderón le reaccionó indicándole que la conocía hace muy poco para llamarla amiga tildándola de "lambona".

"Ay la conoces hace ocho días, uno no es amigo en 15 días, tampoco seas lambona, no sea lambona. Igual me alegra y la elijan para saber cómo es, a mí me gustan las enemigas aquí no lejos", expresó Yina.

Ante sus palabras, Karina García no se dejó y no dudó en contestarle añadiendo:

"Usted no, pero yo sí, lambona usted, usted qué va a saber"

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la discusión de Karina García y Yina Calderón?

Miles de internautas opinaron al respecto detallando la nueva actitud de Karina García ante los comentarios de Yina Calderón, algunos a su favor y otros en contra.

Karina Garçia contra Yina Calderón

Por ahora, las dos colombianas siguen entreteniendo con su participación en el programa y protagonizaron varios conflictos, que han puesto ha hablar a todos sus admiradores, que les han demostrado todo su apoyo en este nuevo reality.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón anunció su salida de La mansión de Luinny, Yina Calderón

Yina Calderón se despidió de sus compañeros tras anunciar su retiro de La mansión de Luinny

Yina Calderón reveló que se retiraba de La mansión de Luinny y se despidió de sus compañeros al hacer el anuncio.

Karina García ya no se deja de Yina Calderón Karina García

Karina García se reveló en contra de Yina Calderón: “no se meta, sapa”

Karina García está sorprendiendo con su actitud en La mansión de Luinny, en donde se despachó en contera de Yina Calderón.

Yina Calderón en La mansión de Luinny Yina Calderón

Yina Calderón rompió en llanto pasada de tragos en La mansión de Luinny

La empresaria Yina Calderón tomó de más y terminó llorando en La mansión de Luinny.

Lo más superlike

Ellos son Alexis Cuero, Santiago Ríos y Duvan Niño aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026 La casa de los famosos

Ellos son Alexis Cuero, Santiago Ríos y Duvan Niño aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026

La decisión está en tus manos para que elijas al tercer grupo de aspirantes, ellos son: Alexis Cuero, Santiago Ríos y Duvan Niño.

Usuarios critican a Beéle tras show de Shakira en Bogotá Talento nacional

Beéle, tildado de ‘tacaño’ tras ser captado en el show de Shakira: así reaccionó el barranquillero

El misterioso mensaje de Nodal en redes: “Espero así suene mi viajecito al cielo" Christian Nodal

Nodal dejó curioso mensaje avivando rumores sobre su relación con Ángela: “Mi viajecito al cielo"

Curiosidades

¿Qué significa hurgarse la nariz?, según la psicología

Fiscalía de México dio nuevos detalles del asesinato de B-King y Regio Clown Talento nacional

Fiscalía de México dio nuevos e impactantes detalles sobre el caso de B-King y Regio Clown