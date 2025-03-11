Karina García no se dejó de Yina Calderón y se le enfrentó: "lambona usted"

Las influenciadoras colombianas Karina García y Yina Calderón volvieron a protagonizar un nueva discusión en el reality La mansión de Luinny.

¿Qué pasó entre Karina García y Yina Calderón en La mansión de Luinny?

Como bien se conoce las creadoras de contenido terminaron su amistad luego de que se generara una rivalidad entre ellas tras su participación en La casa de los famosos Colombia.

Ambas aceptaron al propuesta de hacer parte de dicho reality en República Dominicana y han dejado en evidencia las grandes diferencias que hay entre ellas.

Aunque al principio no se determinaban, poco a poco han ido cruzado de palabras, pero para atacar a la otra o defenderse.

Recientemente, Luinny reunió a todos los participantes y le anuncio la visita de La Piry, una de las mejores amigas de la cantante Yailin 'la más viral'.

Yina Calderón comentó de inmediato lanzándole pulla a la artista dominicana diciendo: "A mí Yailin no me importa, pero ella (Piry) es bella".

Karina García salió en defensa de la cantante y señaló "Yo amo a Yailin y soy amiguísima de Yailin, la amo".

Yina Calderón le reaccionó indicándole que la conocía hace muy poco para llamarla amiga tildándola de "lambona".

"Ay la conoces hace ocho días, uno no es amigo en 15 días, tampoco seas lambona, no sea lambona. Igual me alegra y la elijan para saber cómo es, a mí me gustan las enemigas aquí no lejos", expresó Yina.

Ante sus palabras, Karina García no se dejó y no dudó en contestarle añadiendo:

"Usted no, pero yo sí, lambona usted, usted qué va a saber"

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la discusión de Karina García y Yina Calderón?

Miles de internautas opinaron al respecto detallando la nueva actitud de Karina García ante los comentarios de Yina Calderón, algunos a su favor y otros en contra.

Por ahora, las dos colombianas siguen entreteniendo con su participación en el programa y protagonizaron varios conflictos, que han puesto ha hablar a todos sus admiradores, que les han demostrado todo su apoyo en este nuevo reality.