Karol G encanta con sus fotos en México y mensaje dedicado al país

En su cuenta oficial de Instagram con más de 71 millones de seguidores, la famosa y bella cantante paisa de música urbana conocida como Karol G reveló las fotos de lo que fue su visita, durante 4 días, en San Miguel de Allende, México.

Artículos relacionados Karol G Karol G confirmaría los rumores de su ruptura con Feid, ¿qué hizo?

¿Por qué Karol G sorprendió con sus fotos en el Día de muertos en México?

En estas postales, Karol quiso hacerle un tributo a lo que sería una de las celebraciones más significativas e importantes para los mexicanos: el día de muertos, una celebración en la que se les rinde tributos a las almas que ya no están en el mundo terrenal y se les recuerda con cariño por la huella que marcaron en cada uno de nosotros.

Así pues, Karol sorprendió con su vestido y maquillaje, ya que hacía todo alusión a este día: Se trató de un vestido negro largo con un corte tipo strapless y una caída más larga de un lado para dar más movimiento. Además, tenía flores bordadas de muchos colores, los cuales muchas veces representan esta festividad.

En cuanto al maquillaje, Karol quiso usar unas sombras azules claras para combinar con estos colores propios de la festividad y se dibujó con algunos puntos blancos líneas que se asemejan a las que usan las catrinas. Karol, además, complementó su look con unas trenzas en su cabello y aretes largos y coloridos.

Karol G canta despechada y aviva rumores sobnre su relación con Feid. (AFP / Jon Kopaloff)

¿Cómo le rindió homenaje Karol G a México y su celebración más representativa?

La cantante urbana no solo publico sus fotos disfrutando de este lugar en una fecha tan especial para los mexicanos, sino que también publicó varias postales que representan mucho de lo que es México: la catedral de la ciudad, la riqueza en frutas, las piñatas coloridas, las flores amarillas y naranjas, así como los altares que se les ponen a los muertos con éstas.

Artículos relacionados Karol G Hermana de Karol G se operó y así presumió su sorprendente resultado

En la descripción de su post, Carolina, nombre de pila de Karol G, no dudó en explicar lo enamorada que está de esa ciudad y las cualidades que destaca de ese país con el que se siente tan conectada.

“Qué bonito eres México , gracias por abrazarme con tu alegría, con tu drama, con tu romanticismo, con tu intensidad, con tu música, con tus colores y tradiciones!! … Gracias por inspirarme tanto! [emoji de bandera de México] Estos 4 días llenos de magia me los llevo en el cora!” escribió la famosa colombiana.