Hermana de Karol G se operó y así presumió su sorprendente resultado

La influenciadora Verónica Giraldo, hermana de Karol G, reveló a sus miles de fanáticos la intervención que decidió realizarse para cambiar su apariencia física.

¿Qué se operó la hermana de Karol G?

La creadora de contenido compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, un video en el que presumió el resultado de su procedimiento.

Según explicó decidió realizarse una mastopexia, la cual consiste en realizar un levantamiento, elevación y reafirmación del pecho, además de cambiarse el tamaño y pasar de un implante de 350cc a 200cc.

La paisa se mostró muy feliz por su cambio indicando que su primera intervención similar se la había realizado a los 25 años.

¿Qué dijo la hermana de Karol G tras su intervención?

En la descripción de la publicación, le agradeció al profesional que le realizó su transformación, indicando lo mucho que le gustó, pues siente que le quedaron tal y como soñaba.

"Gracias y mil gracias doc por devolverme más sutilidad a mi bust* y por reconstruirlo después de un embarazo y un postparto, volver al tamaño de antes y verlos ahora como están de pequeños, elegantes y como los soñaba, qué felicidad siento. Hiciste un excelente trabajo", agregó.

Cabe recordar que, Verónica Giraldo es madre de Sophia, la única sobrina de Karol G, a quien solía compartir en repetidas ocasiones en sus redes sociales, causando ternura entre sus admiradores.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por el sorprendente cambio y le indicaron lo mucho que esperan que se recupere pronto y pueda presumir su resultado aún mejor.

Por ahora, Verónica Giraldo se encuentra siguiendo las recomendaciones de su médico y cuidándose en su casa en Medellín, mientras les continúa reportando cómo va su proceso.

Por su parte, la cantante Karol G sigue enamorando a sus millones de fanáticos alrededor del mundo con su música y trabajando en lo que será su pronta gira de 'Tropicoqueta' tras su más reciente álbum, con el que ha tenido una gran acogida.