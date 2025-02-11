Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermana de Karol G se operó y así presumió su sorprendente resultado

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, reveló a sus fanáticos el cambio físico al que se sometió.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Hermana de Karol G
Hermana de Karol G se hizo cambio físico/AFP: Jon Kopaloff

La influenciadora Verónica Giraldo, hermana de Karol G, reveló a sus miles de fanáticos la intervención que decidió realizarse para cambiar su apariencia física.

¿Qué se operó la hermana de Karol G?

La creadora de contenido compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, un video en el que presumió el resultado de su procedimiento.

Hermana de Karol G se hizo cambio físico

Según explicó decidió realizarse una mastopexia, la cual consiste en realizar un levantamiento, elevación y reafirmación del pecho, además de cambiarse el tamaño y pasar de un implante de 350cc a 200cc.

La paisa se mostró muy feliz por su cambio indicando que su primera intervención similar se la había realizado a los 25 años.

¿Qué dijo la hermana de Karol G tras su intervención?

En la descripción de la publicación, le agradeció al profesional que le realizó su transformación, indicando lo mucho que le gustó, pues siente que le quedaron tal y como soñaba.

Verónica Giraldo se operó

"Gracias y mil gracias doc por devolverme más sutilidad a mi bust* y por reconstruirlo después de un embarazo y un postparto, volver al tamaño de antes y verlos ahora como están de pequeños, elegantes y como los soñaba, qué felicidad siento. Hiciste un excelente trabajo", agregó.

Cabe recordar que, Verónica Giraldo es madre de Sophia, la única sobrina de Karol G, a quien solía compartir en repetidas ocasiones en sus redes sociales, causando ternura entre sus admiradores.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por el sorprendente cambio y le indicaron lo mucho que esperan que se recupere pronto y pueda presumir su resultado aún mejor.

Por ahora, Verónica Giraldo se encuentra siguiendo las recomendaciones de su médico y cuidándose en su casa en Medellín, mientras les continúa reportando cómo va su proceso.

Por su parte, la cantante Karol G sigue enamorando a sus millones de fanáticos alrededor del mundo con su música y trabajando en lo que será su pronta gira de 'Tropicoqueta' tras su más reciente álbum, con el que ha tenido una gran acogida.

