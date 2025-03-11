Yina Calderón hizo llorar a su compañera tras dañarle al “niño” en La mansión de Luinny

Desde su ingreso a La mansión de Luinny el pasado 29 de octubre, Yina Calderón ha protagonizado varios momentos intensos en el reality, pues se ha enfrentado a algunas de sus compañeras y esto ha generado un ambiente incómodo.

En el programa que se está emitiendo desde República Dominicana hay dos colombianas, además de Yina Calderón, también está Karina García y ambas mujeres son quienes más han generado polémica en el reality de convivencia.

¿Con quién ha discutido Yina Calderón en La mansión de Luinny?

La empresaria de fajas, Yina Calderón, hizo parte de la primera discusión en La mansión de Luinny, pues a los minutos de haber ingresado a la competencia, ya estaba teniendo un cruce de palabras con una de sus compañeras.

Un día después, Yina ya estaba enfrentándose a Karina García, pero la paisa no se dejó y le puso límites al pedirle que no se metiera con ella, ya que no es la misma mujer que conoció en La casa de los famosos Colombia 2025.

En tan solo cinco días de emisión del reality, Yina volvió a tener otras discusiones, una con Jessica Stonnem (La Diabla), a quién le dañó su muñeco y por eso, fueron castigadas, pues estuvieron esposadas el pasado domingo 2 de noviembre.

Yina Calderón causó lágrimas en su compañera por haberle dañado a su niño. (Foto: Canal RCN)

Ese mismo día, en la noche, los participantes vivieron varios momentos de intensidad, pues La Bella Channel casi arremete contra la colombiana, pero sus compañeros la detuvieron.

Por otro lado, Calderón ha tenido más encontrones con Karina, tanto que la paisa se cansó y la llamó “sapa” y hasta “lambona”.

¿Cómo dañó Yina Calderón el muñeco de su compañera en La mansión de Luinny?

En la mañana del domingo, Yina Calderón tomó por el pelo al muñeco de su compañera y se lo tiró al piso, luego, la Diabla buscó las cosas de la empresaria y se las botó y esto generó una reacción en Yina.

Pues ambas mujeres tomaron al muñeco por el pelo y cada una tiraba por su lado, lo que generó que perdiera cabello y esto hizo que Jessica llorara.

Tras su encontrón con Calderón, la Diabla lloró y hasta Karina García intervino diciéndole que si podía arreglarle “el pelito”.

¿Qué pasó con el muñeco que Yina Calderón le dañó a su compañera?

Yina Calderón causó momentos de angustia en Yina Calderón causó malestar en La mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)

Ese mismo domingo, día en el que ocurrió de todo en La mansión de Luinny, los participantes se tomaron algunas copas y esto generó ciertas emociones en el ambiente.

En el caso de Jessica, quien se sentó al lado de Yina, le lloró diciendo que “hizo lo que quería”, pues “le dañó su niño”, Calderón la escuchó y mostró interés en “el niño” y le preguntó que dónde estaba y la Diabla le respondió que ya lo sacó de la producción.

En medio de la conversación, ambas mujeres estaban tomadas y tres de sus compañeros les prestaba atención, pues Jessica necesitaba desahogarse y confesarle a la colombiana que la lastimó con el hecho de dañarle “su niño”.