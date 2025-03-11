¡El cine está de luto! Fallece reconocida actriz de Hollywood y así la despide su hija

El mundo del cine está de luto debido a la muerte de una de las actrices más icónicas de los años 70’s. Se trata de Diane Ladd, madre de la también actriz hollywoodense Laura Dern. Falleció a sus 89 años y es recordada por su participación en ‘Alicia ya no vive aquí’ dirigida por Martin Scorsese, así como por las tres nominaciones al ‘Oscar’ que tuvo en vida.

¿Cómo despidió Laura Dern a su mamá Diane Ladd?

Laura, su hija, fue la encargada de dar la noticia este lunes 3 de noviembre con un comunicado enviado a los medios internacionales y explicó que su mamá falleció estando a su lado en su hogar en Ojai, California. Además, la describió con las palabras con las que seguramente la recordará por siempre:

“Era la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y alma compasiva que uno pudiera imaginar. Fuimos afortunados de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles" escribió la artista.

Laura no reveló las causas de la muerte de Diane y aún no se han pronunciado otras fuentes al respecto.

¿Cómo fue la vida de la actriz fallecida Diane Ladd?

Nació como Rose Diane Lanier el 29 de noviembre de 1935 en Laurel, Mississippi. Su padre trabajaba como veterinario y su madre era ama de casa, lo que le brindó un entorno modesto que la llevó a explorar el mundo artístico.

Estudió actuación en Nueva York y comenzó su carrera en la pantalla con papeles pequeños en cine y televisión durante la década de los 60, antes de alcanzar reconocimiento más amplio.

Ladd se hizo conocida por su capacidad para interpretar personajes complejos, tanto en la comedia como en el drama. Su papel como la mesera Flo en Alice Doesn’t Live Here Anymore (1974) le valió su primera nominación al Óscar. Posteriormente, obtuvo otras dos nominaciones al Óscar por su trabajo en Wild at Heart (1990) y Rambling Rose (1991), película que protagonizó junto a su hija Laura Dern.

Esta dupla madre-hija marcó un hito, al convertirse en la primera vez que una madre y su hija fueron nominadas al Oscar por la misma película. Además de actuar, Ladd dirigió y escribió, por ejemplo el filme Mrs. Munck (1995), demostrando su versatilidad creativa.

En su vida privada, Diane Ladd estuvo casada en tres ocasiones. Tuvo dos hijas, entre ellas Laura Dern, quien siguió sus pasos en la actuación. Su carrera abarca más de 200 películas y apariciones televisivas, lo que le ha brindado una sólida reputación en Hollywood.

También es reconocida por su interés en la espiritualidad, la salud alternativa y la literatura: ha publicado libros y participado en proyectos fuera de la actuación. Su estilo audaz y su presencia tanto en pantalla grande como en televisión la han convertido en una figura influyente para varias generaciones de actores.