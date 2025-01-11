Muere famoso diseñador de moda, Héctor Terrones, quien tenía orden de captura por un grave delito

Este sábado 1 de noviembre se conoció la noticia de la muerte del diseñador mexicano, Héctor Terrones, quien se destacó en la industria por trabajar con grandes artistas como la cantante Gloria Trevi, Monserrat Oliver y la argentina Cecilia Galliano.

Artículos relacionados Viral Joven colombiana muere tras hacer un reto mortal con alcohol: esto es lo que se sabe

El deceso del experto en moda se dio a sus 58 años y solo días después de una polémica en la que se vio envuelto por la noticia de que la Fiscalía General de Justicia del país centroamericano había solicitado su orden de captura por el delito de 4bus0 s3xu4l.

¿Qué se sabe de la acusación que tenía Héctor Terrones antes de morir?

De acuerdo con algunas fuentes de medios locales, la policía llegó hasta el domicilio de Terrones, pero la familia trató de esquivar la captura ofreciendo sobornos.

Además, por la seguridad de la presunta víctima, no se conocen más detalles sobre la persona que hizo la acusación, pero, de acuerdo con la Fiscalía, sí tenían todos los elementos probatorios necesarios para ordenar la aprehensión.

En cuanto a su fallecimiento, fue confirmado en las redes sociales por sus amigos más cercanos, quienes usaron estas plataformas digitales para darle un último adiós y explicar cómo lo van a recordar.

Aunque se cree que el deceso se dio por una bacteria que le había afectado la salud recientemente, esta teoría no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial.

¿Cómo fue la vida del diseñador de modas fallecido, Héctor Terrones?

Héctor Terrones nació en la Ciudad de México y se formó en el mundo del diseño de moda, teniendo como base académica la Universidad Jannette Klein.

Desde sus inicios, Terrones apostó por una estética que fusiona alta costura, glamour y un fuerte componente escénico: sus colecciones suelen inspirarse en épocas históricas, corsetería, siluetas barrocas y un estilo maximalista que ha sido descrito como una propuesta que trasciende la moda tradicional.

A lo largo de varias décadas, Terrones se consolidó como una de las figuras destacadas de la moda en México. Por ejemplo, celebró 30 años de carrera con un desfile especial que contó con celebridades mexicanas y alianzas con organizaciones de beneficencia.

Artículos relacionados Talento internacional Muere bebé de reconocida presentadora de televisión: "llegaste a este mundo por un breve momento"

También ha colaborado en proyectos empresariales, como una línea de camisas 100% mexicanas junto con otras empresas textiles. Su legado se sustentó en combinar creatividad artística con una base sólida en patronaje, confección y una visión de negocio que lo mantuvo vigente pese a los cambios en la industria.