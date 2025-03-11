Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado recibió carta de su mamá y rompió en llanto en plena competencia

Valentina Taguado no pudo contener las lágrimas al recordar a su abuela, fallecida pocos días antes de la grabación.

Daniela Morales Mendoza
Valentina Taguado recibió carta de su mamá
Valentina Taguado no pudo contener las lágrimas en MasterChef Celebrity.

Durante el más reciente episodio de MasterChef Celebrity, se vivió uno de los momentos más emotivos de la temporada. Los participantes fueron sorprendidos con una dinámica especial: cada uno recibió una carta escrita por un familiar o ser querido.

Lo que parecía ser un gesto motivacional se convirtió en una escena cargada de emoción, especialmente para Valentina Taguado, quien atravesaba el duelo por la muerte de su abuelita.

Claudia Bahamón fue la encargada de anunciar la actividad. Uno a uno, los concursantes se acercaron a recibir sus cartas. Cuando llegó el turno de Valentina, su reacción llamó la atención. Desde lejos reconoció la firma de su madre, lo que anticipó la intensidad del momento que estaba por vivir ante cámaras.

Apoyo a Valentina Taguado
Valentina Taguado fue rodeada por sus compañeros en MasterChef Celebrity.

¿Qué decía la carta que recibió Valentina Taguado en MasterChef Celebrity?

La carta dirigida a Valentina Taguado contenía palabras de orgullo, apoyo y reconocimiento por su desempeño en la competencia.

Su mamá le recordó lo lejos que ha llegado y lo mucho que su familia cree en ella. Sin embargo, una parte en particular la conmovió profundamente: la referencia a su abuela, quien había fallecido pocos días antes.

En la carta, su madre le expresó que, aunque su abuela ya no estuviera físicamente, “ahora es una estrella que la acompaña en cada reto”.

Valentina no pudo continuar sin hacer una pausa. Con la voz entrecortada, explicó que su abuela fue una figura fundamental en su vida y que muchas de sus motivaciones para cocinar vienen de los recuerdos compartidos con ella.

El ambiente en el set cambió por completo. El resto de los participantes escuchó atentamente, algunos con lágrimas, otros acercándose para ofrecerle un abrazo o unas palabras de aliento.

¿Cómo reaccionaron los demás participantes ante el momento de Valentina Taguado en MasterChef Celebrity?

Tras leer la carta, Valentina Taguado fue rodeada por sus compañeros, varios confesaron que empatizaban con su situación, porque estar en competencia mientras se atraviesa un duelo no es sencillo.

Valentina Taguado no pudo contener las lágrimas
Valentina Taguado recibe carta de su mamá en MasterChef.

Algunos de ellos destacaron que perder a un ser querido y continuar frente a cámaras requiere fortaleza emocional. Valentina, agradecida por el apoyo, comentó que seguirá dedicando su esfuerzo a honrar la memoria de su abuela, especialmente en la cocina, el lugar donde ambas compartieron tantos momentos.

