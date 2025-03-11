Así reaccionó La Toxi Costeña tras recibir intimidante mensaje, “hago responsable a mi exmánager”

La tensión volvió a rodear a Cindy Ávila, conocida popularmente como La Toxi Costeña, luego de que publicara en sus redes sociales un mensaje que recibió desde un número desconocido, tal y como se puede ver en el pantallazo que ella publicó en sus historias de Instagram.

En el texto se puede leer que “se había metido con una familia” y que debía “prepararse”. La cantante e influencer decidió hacerlo público y expresó su preocupación por su seguridad y la de sus hijos.

La Toxi Costeña se defendió públicamente de Oswaldo Arcia. Fotos Canal RCN

Acto seguido, escribió que, si algo llegaba a ocurrir, responsabilizaría directamente a su exmánager, Oswaldo Arcia, y a su actual pareja.

¿Qué dijo La Toxi Costeña tras recibir la advertencia?

El mensaje generó preocupación entre sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a replicarlo y a etiquetar a la influencer.

No es la primera vez que ambos nombres aparecen juntos en medio de una polémica. El distanciamiento entre la artista y Arcia se hizo público cuando ella lo acusó de irregularidades económicas durante la etapa en la que él la representaba. Desde entonces, la tensión escaló en redes sociales.

¿De dónde viene el conflicto entre La Toxi Costeña y su exmánager?

El problema comenzó cuando Cindy Ávila, o más conocida como La Toxi Costeña, aseguró que su exmánager había actuado de manera desleal en su carrera profesional.

Arcia respondió negando las acusaciones y agregó comentarios sobre la vida personal de la artista, mencionando que en más de una ocasión ayudó económicamente a sus hijos.

La Toxi Costeña no se quedó callada y decidió publicar conversaciones privadas y recordar que, según su versión, su exmánager logró visibilidad gracias a su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

El exmánager no ha emitido una nueva declaración tras la acusación. Mientras tanto, los seguidores permanecen atentos a lo que pueda suceder en esta situación.