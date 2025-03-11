Esto ha hecho Paola Jara a menos de 15 días del nacimiento de su hija

Luego de anunciar su embarazo, Paola Jara y Jessi Uribe se robaron todas las miradas, pues sus seguidores están muy pendientes de esta etapa de los artistas, quienes se están preparando para la llegada de su hija.

En el caso de la cantante, Emilia sería su primera hija y en el caso de su esposo, la pequeña se convierte en su quinta hija, ya que, en el anterior matrimonio de Uribe, nacieron sus otros cuatro hijos.

¿Cuándo nace la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

El pasado jueves 16 de octubre, Jessi Uribe estuvo en el programa matutino del Canal RCN ‘Buen día, Colombia’, en donde reveló muchos detalles sobre el embarazo de Paola Jara y así mismo, confesó cuándo nacería su hija, Emilia.

Al revelar la fecha en la que nacerá la pequeña, Jessi no fue tan detallista, pero sí dijo que en 30 días llegaría Emilia a este mundo, de acuerdo con la fecha en la que hizo la confesión, la niña estarían naciendo a mediados de noviembre, alrededor del 15 de ese mes.

¿Qué más se sabe sobre el embarazo de Paola Jara?

Paola Jara disfruta sus últimos días de embarazo mientras espera a Emilia. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con el artista, en esa misma entrevista mencionó que Paola Jara no quería ser mamá, hasta que él llegó a su vida. Por otro lado, reveló que días antes de la entrevista, tuvieron un gran susto, pues la cantante sintió una contracción.

Según las palabras de Jessi Uribe, el susto lo vivieron a las 3 de la madrugada y ellos para no entrar en pánico y salir corriendo, prefirieron consultar a través de la AI para saber si sí eran contracciones de verdad.

Por otro lado, Paola Jara ya había mencionado que tuvieron varios intentos de quedar en embarazo, pero esto no sucedía, hasta que se dio cuando tenía que ser y por eso, la artista dijo que todo ocurría en el tiempo de Dios.

¿Cómo se ha preparado Paola Jara para su parto?

La cantante dejó los escenarios tras su concierto en Chile junto a Jessi Uribe, finalizando septiembre, de hecho, creyó que no podría viajar por el avanzado estado de embarazo, pero cumplió su sueño de hacer Sold Out en ese país.

Así se prepara Paola Jara para recibir a su bebé. (Foto: Canal RCN)

En las últimas semanas, Paola Jara ha revelado varios detalles con sus seguidores, justo días antes del parto, pues ha estado en casa, compartiendo con sus perritos y, además, cumpliendo con sus chequeos médicos.

Si la fecha que dio Jessi sería exacta, Paola Jara estaría a 12 días de dar a luz y por eso ha guardado el mayor de los reposos en su casa, mientras se alista para la llegada de Emilia.