Reconocida influencer expone a mujer que, según ella, le coquetea a su esposo

La vida privada de los creadores de contenido vuelve a colocarse bajo los reflectores. Esta vez, fue Dailyn Alejandra Montañez, conocida como La Tremenda, quien generó un fuerte debate al hacer pública a una mujer que, según su versión, sigue buscando a su esposo, aún ella sabiendo que están en un tema de reconciliación.

¿Qué dijo La tremenda sobre la mujer que le coquetea a su esposo?

Hace algunas semanas, La Tremenda anunció públicamente su separación de Luis Jordan Galván, aclarando que la decisión era definitiva y que ambos estaban avanzando en trámites legales.

Afirmó que priorizaba su bienestar y el de su hijo, aunque luego, algunas imágenes los mostraron juntos generaron incertidumbre entre sus seguidores.

Artículos relacionados La toxi costeña La Toxi Costeña enfrenta a su exmánager tras tratarla de “fracasada” y de meterse con sus hijos

En medio de este escenario, la influencer expone a mujer que, según lo que ella comenta, es que lo ha estado buscando desde hace unos meses.

La influencer afirmó que no se trataba únicamente de un asunto personal, sino de una situación que, según ella, muchas mujeres enfrentan al ver cómo terceros se involucran en una relación.

La Tremenda expresó que no justifica las acciones de nadie, pero considera necesario que se respete el espacio de una familia, incluso en momentos de crisis. Además, señaló que no busca iniciar un conflicto, sino dejar clara su postura ante lo que considera una falta de límites.

¿Qué ha pasado entre La Tremenda y su esposo Jordan Galván?

Las declaraciones dividieron la opinión pública. Algunos usuarios respaldaron a la creadora por hablar abiertamente del tema, mientras que otros criticaron que el conflicto se hiciera público, sugiriendo que debería resolverse de manera privada.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón hizo llorar a su compañera tras dañarle al “niño” en La mansión de Luinny

La influencer expone a mujer involucrada no solo por supuestos mensajes, sino también por el impacto que dicha situación tuvo en su proceso personal.

Montañez también mencionó que la situación se habría dado mientras ella y Jordan atravesaban una separación, aunque sin una ruptura definitiva.

Afirmó que, aunque él tiene responsabilidad sobre sus actos, cuestionó que una tercera persona insistiera en una relación sabiendo que existía un vínculo familiar de por medio.