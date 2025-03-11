La Segura revela por qué no quería que sus seguidores conocieran la fecha de su procedimiento médico

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 10 millones de seguidores, la famosa y bella creadora de contenido digital caleña conocida como La Segura reveló los pormenores de la recuperación de su cirug14 estética, pues la mujer se hizo varios retoques en su figura para recibir más regia que nunca el 2026.

¿Por qué La Segura no les avisó a sus fans de la fecha exacta de su op3r4ción?

Uno de los detalles que reveló La Segura de su op3r4ción tiene que ver con la fecha en la que ingresó al quirófano, pues ella anunció este hecho después de hacérselo para que sus seguidores no supieran el día exacto en que se 0peró y, por una foto del microporo del hospital, todos se dieron cuenta de la fecha real: 25 de octubre.

Así pues, la influencer confesó que la razón son los ‘haters’ que podían desearle algo malo cuando estuviera en medio del procedimiento.

“Yo primero me op3ré y luego avisé jajaja” expresó la famosa colombiana.

El uruguayo Ignacio Baladán le hace una broma a La Segura en el hospital.

¿Por qué a La Segura se le abrió una de sus heridas?

Otro secreto que La Segura les contó a sus fans en sus redes sociales tiene que ver con la falla que cometió y que la llevó a que una de sus heridas en uno de sus glút30s se abriera: sentarse durante mucho tiempo. Y es que la creadora digital explicó que ella quería darle de comer a su hijo y más actividades en una posición diferente a la de estar acostada.

Pero ahí no terminó su reaparición en redes, pues La Segura también les mostró a sus fans cómo se prepara cada día para continuar con la recuperación y la razón por la que todavía no tiene una faja puesta.

La Segura, además, explicó que lleva varios días estando desarreglada y en cama recuperándose, pues hasta ese lunes 3 de noviembre le dio la energía para arreglarse el pelo, el maquillaje, poner música decembrina y empezar a grabarles a sus fans.

Otro secreto que expuso la caleña tiene que ver con el diseño de sus dientes, pues no sólo por la cirug14, sino también por otros eventos que tuvo antes de hacérsela, no se lo ha podido arreglar y su dentista no ha parado de escribirle para que solucionen esa situación.