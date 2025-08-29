Luly Bossa conmueve con video bailando junto a su fallecido hijo: "Tu alegría sigue aquí"

La actriz y exparticipante de MasterChef Celebrity, 10 años, Luly Bossa conmovió a través de las plataformas digitales al compartir un video con el que recordó a su fallecido hijo Ángelo.

Luly Bossa tuvo un hijo a quien ella acompañó y le prestó atención contante debido a que tenía una enfermedad degenerativa llamada distrofia muscular de Duchenne. En redes sociales, la actriz mostraba los gratos momentos que vivió junto a su retoño, quien partió de este mundo en marzo de 2024.

¿Cuál es el emotivo video con el que Luly Bossa recordó a su hijo Ángelo?

El fallecimiento de Ángelo afectó visiblemente a la actriz, quien trabajó e hizo todo lo que estuvo en sus manos para cuidarlo. Precisamente, Luly lo recordó con un video de cuando ella bailaba junto a él.

Luly Bossa cuidó a su hijo hasta la muerte | Foto de Buen día, Colombia.

Con alegría, Luly Bossa subió a su perfil oficial de Instagram, con más de 900 mil seguidores, el clip en el que se puede ver uno de los momentos felices que vivió con Ángelo bailando salsa.

"Mi niño hermoso, tu alegría y tu amor por la música sigue aquí, conmigo, sigo buscando esta historia en nuestros recuerdos y espero hacerte sentir orgulloso. Te amo por siempre Ángelo Bossa, gracias por tanto aprendizaje, gracias Dios mío, por haberme permitido vivir este regalo tan hermoso", escribió la actriz.

¿Qué reacciones generó el video de Luly Bossa junto a su fallecido hijo?

La historia de vida de Luly junto a su hijo fue apoyada por muchos internautas, de modo que al haber publicado el video las reacciones tomaron protagonismo. Son cientos los comentarios que hay en la publicación.

Por ejemplo, la presentadora de MasterChef Claudia Bahamón escribió que adora a la actriz, también se pueden interpretar mensajes en los que catalogan a Luly como una guerrera y la admiran por la historia de amor que tenía ella al lado de su hijo, además de que expresaron que el recuerdo es muy hermoso.

Muchos admiran la historia de vida de la actriz | Foto del Canal RCN.

Tras salir de MasterChef Celebrity, Luly Bossa confesó que Ángelo la acompañó en la competencia de cocina, pues siempre lo tuvo presente a la hora de preparar un plato. Además, recordó que a su hijo le gustaba mucho la comida.