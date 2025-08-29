Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Jesuu da detalles del pasado oculto entre WestCol y Aida Victoria Merlano: "No estuvo bien"

Le preguntaron a La Jesuu si le caía mal WestCol y resultó incluyendo a Aida Victoria Merlano.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
La Jesuu da detalles del pasado oculto entre WestCol y Aida Victoria Merlano | Foto del Canal RCN.

Valentina Ruíz, conocida como La Jesuu en redes sociales, apareció en una transmisión en vivo en la que le preguntaron si le caía mal el streamer WestCol, así que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia respondió y mencionó a Aida Victoria Merlano.

Aida fue pareja de WestCol y, además, sostuvo una amistad con la Jesuu. Entonces, se revelaron nuevos detalles.

¿Qué reveló La Jesuu sobre WestCol y Aida Victoria Merlano?

Lo primero que comentó La Jesuu fue que a ella no le cae mal WestCol, pero que cuando el streamer estuvo de novio con Aida Victoria, ellas aún eran amigas. Por lo tanto, dio confesiones de la relación.

"Yo tenía mi amistad (con Aida Victoria) cuando ellos eran pareja, re bien... Incluso una vez (WestCol) nos invitó a su discoteca, parchado, pero yo como amiga y como mujer me solidaricé porque, la verdad, empecé a ver cosas que él publicaba, subía, dándole muy dur0 a mi amiga", reveló La Jesuu.

La Jesuu
La Jesuu se solidarizó con Aida Victoria Merlano | Foto del Canal RCN.

De hecho, La Jesuu comentó que sabía lo que realmente estaba viviendo Aida Victoria Merlano, lo cual, por lo que se entiende, no la habría pasado bien.

En la misma línea, la influencer caleña recalcó que no le iba a rendir pleitesía a WestCol por más de que, en esa época, él tuviese un significativo reconocimiento digital.

"Que yo te diga que algún día me la pasaría con él o que sería mi amigo, nunca. La verdad no porque igual siento que en su momento lo que él hizo no estuvo bien, es que la gente no sabe cómo pasan las cosas, pero él fue demasiado fuerte. Me da igual, pero no sería mi amigo", concluyó.

 

¿Por qué La Jesuu y Aida Victoria Merlano dejaron de ser amigas?

La Jesuu fue amiga de Aida Victoria Merlano, pero luego se desató una polémica en redes sociales en la que se añadió la también influenciadora Andrea Valdiri.

La Jesuu, Andrea Valdiri
La Jesuu y Andrea Valdiri son amigas | Foto del Canal RCN.

Lo que sucedió fue que Valdiri hizo una colaboración en redes sociales con WestCol, cosa que no le agradó a Aida Victoria Merlano. En esa discusión se incluyó La Jesuu, más del lado de Valdiri que de Merlano y ahí se fragmentó el vínculo amistoso.

