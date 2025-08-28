Pichingo se defendió de Violeta Bengonzi tras tajante comentario en MasterChef, ¿qué le dijo?
Violeta Bergonzi se entrometió en la cocina de Pichingo en MasterChef Celebrity y al humorista no le agradó para nada.
Se presentó un singular reto de parejas en MasterChef Celebrity, 10 años, pues aunque las celebridades que no tenían delantal negro cocinaron de a dos, sus preparaciones eran individuales.
¿En qué consistió el inusual reto de parejas en MasterChef Celebrity, 10 años?
Para esta ocasión, los chefs jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso les indicaron a los participantes que debían cocinar con caldo de costilla y les dieron preparaciones específicas.
Sin embargo, el verdadero reto era que la receta debía caber en una cuchara. Es decir, podrían cocinar lo que quisieran siempre y cuando prevaleciera el sabor.
Para elegir las parejas, las celebridades tomaron unas cucharas de palo que determinaban las duplas. En efecto, el humorista Pichingo quedó con la actriz Caterin Escobar; al hombre le correspondió papa rellena y a la mujer cazuela de fríjoles.
¿Cuál fue el tajante comentario de Violeta Bergonzi a Pichingo en MasterChef Celebrity?
Arrancó el reto por parejas y en plena cocinada se entrometió la presentadora Violeta Bergonzi, pues lanzó un comentario que por lo que se puede observar no le gustó para nada a Pichingo.
Según lo que se puede interpretar, Violeta, con delantal negro y sin la posibilidad de cocinar en este capítulo de MasterChef, le expresó a Pichingo que esperaba no fuese a salir con "babosadas" debido a que Caterine es de las que más se destaca culinariamente.
"Pichingo, usted está con Caterine, ¿no? No vaya a salir con babosadas", señaló Violeta Bergonzi.
¿Cómo se defendió Pichingo de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity?
Como se mencionó, aunque las preparaciones eran por separado, se iban a calificar en pareja. Entonces, en vista de la opinión de Bergonzi, el cómico participante se defendió.
"Pero, ¿qué pasó? O sea, no me meta presión, señorita... Es como una advertencia, y ya esa advertencia comienza a sembrar dudas y no", comentó Pichingo.
En resumen, el comediante no estuvo de acuerdo con el apunte que le dio Violeta Bergonzi debido a que, en primera medida, la presentadora no estaba cocinando y también porque le pareció mal intencionado, en el sentido de que interpretó que las palabras de su compañera de competencia estaban más inclinadas para descompensarlo en el reto.
