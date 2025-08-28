Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Pichingo se defendió de Violeta Bengonzi tras tajante comentario en MasterChef, ¿qué le dijo?

Violeta Bergonzi se entrometió en la cocina de Pichingo en MasterChef Celebrity y al humorista no le agradó para nada.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Pichingo, Violeta Bergonzi
Pichingo se defendió de Violeta Bengonzi tras tajante comentario en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Se presentó un singular reto de parejas en MasterChef Celebrity, 10 años, pues aunque las celebridades que no tenían delantal negro cocinaron de a dos, sus preparaciones eran individuales.

Para esta ocasión, los chefs jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso les indicaron a los participantes que debían cocinar con caldo de costilla y les dieron preparaciones específicas.

Sin embargo, el verdadero reto era que la receta debía caber en una cuchara. Es decir, podrían cocinar lo que quisieran siempre y cuando prevaleciera el sabor.

Para elegir las parejas, las celebridades tomaron unas cucharas de palo que determinaban las duplas. En efecto, el humorista Pichingo quedó con la actriz Caterin Escobar; al hombre le correspondió papa rellena y a la mujer cazuela de fríjoles.

Arrancó el reto por parejas y en plena cocinada se entrometió la presentadora Violeta Bergonzi, pues lanzó un comentario que por lo que se puede observar no le gustó para nada a Pichingo.

Según lo que se puede interpretar, Violeta, con delantal negro y sin la posibilidad de cocinar en este capítulo de MasterChef, le expresó a Pichingo que esperaba no fuese a salir con "babosadas" debido a que Caterine es de las que más se destaca culinariamente.

"Pichingo, usted está con Caterine, ¿no? No vaya a salir con babosadas", señaló Violeta Bergonzi.

Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi tiene delantal negro | Foto del Canal RCN.

¿Cómo se defendió Pichingo de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity?

Como se mencionó, aunque las preparaciones eran por separado, se iban a calificar en pareja. Entonces, en vista de la opinión de Bergonzi, el cómico participante se defendió.

"Pero, ¿qué pasó? O sea, no me meta presión, señorita... Es como una advertencia, y ya esa advertencia comienza a sembrar dudas y no", comentó Pichingo.

Pichingo
Pichingo no se quedó callado | Foto del Canal RCN.

En resumen, el comediante no estuvo de acuerdo con el apunte que le dio Violeta Bergonzi debido a que, en primera medida, la presentadora no estaba cocinando y también porque le pareció mal intencionado, en el sentido de que interpretó que las palabras de su compañera de competencia estaban más inclinadas para descompensarlo en el reto.

Puedes disfrutar de todo lo que ocurre en MasterChef Celebrity y revivir los capítulos descargando gratis la app del Canal RCN, haciendo clic aquí.

