Pichingo se defendió de Violeta Bengonzi tras tajante comentario en MasterChef, ¿qué le dijo?

Se presentó un singular reto de parejas en MasterChef Celebrity, 10 años, pues aunque las celebridades que no tenían delantal negro cocinaron de a dos, sus preparaciones eran individuales.

¿En qué consistió el inusual reto de parejas en MasterChef Celebrity, 10 años?

Para esta ocasión, los chefs jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso les indicaron a los participantes que debían cocinar con caldo de costilla y les dieron preparaciones específicas.

Sin embargo, el verdadero reto era que la receta debía caber en una cuchara. Es decir, podrían cocinar lo que quisieran siempre y cuando prevaleciera el sabor.

Para elegir las parejas, las celebridades tomaron unas cucharas de palo que determinaban las duplas. En efecto, el humorista Pichingo quedó con la actriz Caterin Escobar; al hombre le correspondió papa rellena y a la mujer cazuela de fríjoles.

¿Cuál fue el tajante comentario de Violeta Bergonzi a Pichingo en MasterChef Celebrity?

Arrancó el reto por parejas y en plena cocinada se entrometió la presentadora Violeta Bergonzi, pues lanzó un comentario que por lo que se puede observar no le gustó para nada a Pichingo.

Según lo que se puede interpretar, Violeta, con delantal negro y sin la posibilidad de cocinar en este capítulo de MasterChef, le expresó a Pichingo que esperaba no fuese a salir con "babosadas" debido a que Caterine es de las que más se destaca culinariamente.

"Pichingo, usted está con Caterine, ¿no? No vaya a salir con babosadas", señaló Violeta Bergonzi.

¿Cómo se defendió Pichingo de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity?

Como se mencionó, aunque las preparaciones eran por separado, se iban a calificar en pareja. Entonces, en vista de la opinión de Bergonzi, el cómico participante se defendió.

"Pero, ¿qué pasó? O sea, no me meta presión, señorita... Es como una advertencia, y ya esa advertencia comienza a sembrar dudas y no", comentó Pichingo.

En resumen, el comediante no estuvo de acuerdo con el apunte que le dio Violeta Bergonzi debido a que, en primera medida, la presentadora no estaba cocinando y también porque le pareció mal intencionado, en el sentido de que interpretó que las palabras de su compañera de competencia estaban más inclinadas para descompensarlo en el reto.

